Umberto Tozzi conquista Milazzo nonostante la pioggia

MILAZZO – Umberto Tozzi registra numerose presenze, in occasione della tappa milazzese de “L’ultima notte” il tour d’addio alla scena musicale del cantante italiano. Nonostante il rischio di pioggia, infatti, l’arena del Castello di Milazzo era gremita di persone accorse per ascoltare alcuni dei migliori brani di Tozzi.

Da “Notte Rosa” a “Ti Amo” sino all’immancabile e iconica “Gloria”. Il cantante, con all’attivo oltre 50 anni di carriera, ha proposto alcuni dei suoi migliori brani incantando il pubblico presente. Adesso si attendono le prossime date del tour, che attraverserà tutto il mondo concludendosi nel corso del 2025. A Milazzo, invece, è atteso l’appuntamento del 24 agosto con Francesco Gabbani.

