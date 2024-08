Umberto Tozzi in tour. Questa sera concerto al Castello di Milazzo

“L’ultima notte rosa – The final tour” questa sera fa tappa al Castello di Milazzo, con i migliori brani di Umberto Tozzi

MILAZZO – Umberto Tozzi fa tappa a Milazzo, con “L’ultima notte rosa – The final tour”. Questa sera alle 21.00 l’appuntamento presso il teatro del Castello. Diverse le presenze attese, che fanno già pensare al sold out per la serata.

Umberto Tozzi, che ha all’attivo 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, sarà affiancato da un’orchestra di 21 elementi e proporrà alcuni dei suoi migliori successi, divenuti brani intramontabili del panorama musicale italiano.

Previsto anche un servizio navetta, attivato dall’amministrazione comunale, che permetterà di raggiungere il Castello di Milazzo dalla riviera di Ponente con partenza dalle 19.30 alle 21:00 e dalle 23:00 alle 24:00