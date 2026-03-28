 Un ambulatorio medico abusivo dentro una farmacia: scatta il sequestro, due denunciati

Un ambulatorio medico abusivo dentro una farmacia: scatta il sequestro, due denunciati

Redazione

Un ambulatorio medico abusivo dentro una farmacia: scatta il sequestro, due denunciati

sabato 28 Marzo 2026 - 09:41

Un locale, formalmente registrato come "disimpegno", veniva utilizzato come ambulatorio in pianta stabile.

MESSINA – Dopo un controllo del Nas dei carabinieri di Catania è stato sequestrato un ambulatorio medico abusivo attivato all’interno di una farmacia nella zona nord di Messina.

Nell’ambulatorio abusivo nessun medico o infermiere

Secondo quanto emerso dall’ispezione, il locale era formalmente registrato come “disimpegno”. Ma all’interno, invece, è stato attivato un “ambulatorio medico stabile” in cui venivano somministrate terapie complesse. Tra queste anche farmaci antitumorali, trattamenti ormonali e cure per obesità e diabete. Tutto senza alcuna autorizzazione sanitaria e soprattutto senza medici o infermieri.

Due indagati

I carabinieri del Nas hanno trovato numerose confezioni di medicinali ad alto costo, già utilizzate, e quindi prova dell’attività svolta nei locali in questione. Oltre al sequestro preventivo e d’urgenza dell’ambulatorio abusivo, sono stati iscritti nel registro degli indagati due individui. Si tratta del direttore tecnico della farmacia e uno dei legali rappresentanti della società di gestione. I reati ipotizzati sono esercizio abusivo di una professione e favoreggiamento personale.

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