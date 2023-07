Un anno dopo l'incidente, Giovanna Deani nella "nuova" Chirurgia vascolare: "Qui sono rinata" VIDEO - Tempostretto

La studentessa Unime ha tagliato il nastro inaugurale delle tre nuove sale al Policlinico

MESSINA – Per lei è stata un’emozione speciale. Un anno dopo una serie di delicati interventi chirurgici, in seguito a un incidente stradale, la studentessa di Santa Teresa di Riva Giovanna Deani ha tagliato il nastro inaugurale del nuovo reparto di Chirurgia vascolare al Policlinico di Messina. “Ho ritrovato i medici e tutto il personale che mi ha sostenuto in quei due mesi lunghissimi, da luglio a settembre, quando pensavo che la mia vita fosse finita. Ma non è stato così”.

Oggi Giovanna, 22 anni, sta per laurearsi in Scienze della formazione ma, prima, desidera vivere un’estate di relax. La prima dopo l’incidente.

Articoli correlati