Un annullo postale speciale per il 1° Raduno dei Bersaglieri della provincia di Messina - Tempostretto

L'evento si svolgerà a Taormina il 22 e 23 aprile. Un ufficio filatelico distaccato sarà allestito in piazza IX Aprile

TAORMINA – E’ stato pubblicato sul Bollettino ufficiale di Poste Italiane l’annullo speciale che sarà utilizzato il prossimo 23 aprile in occasione del “Primo Raduno Bersaglieri della provincia di Messina”. A richiederlo è stato il Direttivo provinciale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri presieduto da Giovanni Saglimbeni, che sta preparando l’evento grazie anche all’ausilio della Sezione Taormina-Giardini Naxos.

Il ricco programma del Raduno, che si svolgerà sabato 22 e domenica 23 aprile, è ormai in fase di definizione e verrà ufficialmente reso noto in ogni dettaglio durante una conferenza stampa che sarà convocata nei prossimi giorni.

Si può intanto anticipare che per ricordare tale iniziativa, domenica 23, dalle ore 8 alle ore 14, sarà possibile usufruire del timbro filatelico e di una bella cartolina illustrata e numerata che verrà predisposta per l’occasione.

Ad ospitare l’Ufficio Filatelico Distaccato sarà uno spazio allestito in Piazza IX Aprile e a curarne le procedure di timbratura saranno i dipendenti dell’Ufficio Postale Taormina/Sportello Filatelico (sede in Piazza Sant’Antonio Abate 1 – 98039 Taormina per chi intende richiedere il bollo anche da altre parti d’Italia).

Si prevede una grande partecipazione di Bersaglieri provenienti da ogni angolo della Sicilia, ma anche di cittadini taorminesi e turisti che saranno presenti nella “Perla dello Jonio” in queste due giornate di autentica festa.

Il presidente Giovanni Saglimbeni ribadisce intanto che “le iscrizioni all’ANB sono aperte a tutti” e che “si sta cercando di costituire una Sezione anche a Messina”. Per aderirvi è possibile contattare il Gruppo Facebook: Associazione Nazionale Bersaglieri Sez. Taormina-Giardini Naxos.

Intanto, nei giorni scorsi, la Sezione ANB di Castroreale-Barcellona Pozzo di Gotto ha rinnovato il Direttivo e il Collegio dei Sindaci Revisori. Antonino Pino è il Presidente; Giovanni Maimone il Vicepresidente.

