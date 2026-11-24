Giovedì prime piogge sparse, peggioramento da venerdì sera

Dopo un ottobre mediamente piovoso, questo mese di novembre si sta presentando insolitamente secco, per quanto riguarda le precipitazioni. E se non fosse che nei prossimi giorni arriverà un po’ di pioggia, probabilmente il mese di novembre sarebbe il più secco, dal novembre del 1963, quando a Messina caddero solo 29 mm. La burrasca di Ponente di ieri (ampiamente prevista) ha contribuito anche a smuovere un pochino le acque. Ma la vera novità sta nello sviluppo di un promontorio anticiclonico sul Nord Europa, pronto a rallentare l’intenso flusso zonale atlantico (venti da Ovest verso est), contribuendo ad ondulare la corrente a getto polare che esce dal Nord America, potenziata dalle grandi quantità di calore latente sprigionate dal fenomeno di El Nino, sull’area pacifica.

Con il blocco in formazione tra Groenlandia, Scandinavia e Mar del Nord, il ramo principale del getto polare tende a scendere di latitudine. Le perturbazioni atlantiche trovano un corridoio preferenziale più meridionale e possono più facilmente coinvolgere il Mediterraneo occidentale e centrale. Questo comporta una maggiore probabilità di minimi depressionari che entrano o si approfondiscono sul Mediterraneo. Oltre al ritorno di condizioni di maltempo anche su quelle aree dell’Italia meridionale che nelle settimane precedenti sono state interessate solo marginalmente dal flusso atlantico principale. Difatti, già da domani, una saccatura affonderà sul Mediterraneo centro-occidentale, andando ad isolare un minimo relativo nei bassi strati. L’affondo dell’asse di questa saccatura sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà un richiamo di correnti meridionali, stavolta instabili e più umide (non il libeccio secco della settimana scorsa in condizioni anticicloniche), che ammasseranno nuvole basse sulle coste ioniche e anche lungo l’area dello Stretto.

Giovedì le prime piogge sparse

Il flusso meridionale già nel corso del pomeriggio e della serata di giovedì produrrà qualche pioggia localizzata sull’area ionica e lungo la zona costiera dello Stretto di Messina, per qualche linea di cumuli dal mare, che si muoverà parallelamente al profilo costiero. Ma il vero e proprio peggioramento entrerà di scena fra venerdì sera e la giornata di sabato 28 novembre, quando il minimo relativo si sposterà sul basso Tirreno, per allontanarsi sullo Ionio, richiamando un flusso umido e instabile da nord-ovest che, interagendo con la barriera dei Peloritani, causerà piogge a carattere intermittente, ma anche dei possibili rovesci temporaleschi fra la costa tirrenica e l’area dello Stretto. Anche se ancora mancano diversi giorni per valutare i quantitativi pluviometrici esatti, il capoluogo rischia di vedere cumulate complessive fra i 20 e i 40/50 mm. Quindi un weekend di piogge, non continue, in cui non mancheranno le schiarite e gli spazi di sole, ma che ci ricorda come il mese di novembre sia sempre un mese piovoso. E non il mese di temperature massime oltre i +25°C e cielo perennemente sereno o poco nuvoloso. Quella è la vera anomalia a