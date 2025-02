Un bus musicale e frasi d’amore: Atm celebra San Valentino

Il tour del bus speciale inizierà alle 9 del mattino, con partenza dalla sede dell’Azienda Trasporti. Ecco le tappe

MESSINA – Oggi, nel giorno di San Valentino, un bus musicale di ATM attraverserà le vie cittadine per regalare momenti di intrattenimento agli innamorati e non solo. Il tour del bus speciale inizierà alle 9 del mattino, con partenza dalla sede dell’Azienda Trasporti , e alle 9:30 farà tappa a Ganzirri. Alle ore 11 si sposterà davanti alla sede centrale dell’Università degli Studi di Messina in piazza Pugliatti per poi raggiungere, alle ore 12 , Piazza Duomo.

Altre tappe sono previste nel pomeriggio: dalle 14:30 alle 15:30 il bus musicale sosterà in prossimità della sede dell’associazione Anfass in viale regina Elena, per poi trasferirsi a Piazza Castronovo, dove resterà fermo fino alle 16:30. L’ultima tappa si svolgerà a Piazza Cairoli, dalle ore 17 alle ore 19.

Sempre in occasione di San Valentino, ATM ha deciso di rivestire le pensiline smart dislocate in città, in cui vengono ricordate frasi celebri delle più belle canzoni d’amore. Contestualmente è stata lanciata una simpatica iniziativa social: giovani e meno giovani potranno scattare una foto della frase riportata su una delle pensiline che più li rappresenta, condividerla con l’hashtag#Ogniemozioneèunviaggio e taggare ATM.