Un concerto per ricordare Melo Mafali ad un anno dalla prematura scomparsa - Tempostretto

Domenica al Palacultura l'evento in memoria del musicista e compositore messinese

MESSINA – Domenica 4 dicembre, alle ore 18:00, nell’auditorium del Palacultura “Antonello” si terrà il concerto dal titolo «Una vita di musica» in memoria del musicista e compositore messinese Melo Mafali, scomparso nel 2021. Sul palco l’Orchestra Sinfonietta Messina diretta dal maestro Ezio Spinoccia. Il programma comprende, oltre a composizioni originali di Mafali, interessanti pagine di Bizet, Vivaldi e Puccini appositamente arrangiate dallo stesso Mafali per l’organico della Sinfonietta Messina, compagine della quale fece parte e fu assiduo promotore.

L’Orchestra Sinfonietta Messina nasce dall’incontro di sei professionisti del mondo musicale messinese. Obiettivo principale della cooperativa è la produzione di iniziative ed eventi culturali sul territorio cittadino come su quello internazionale per rappresentare un punto di riferimento nuovo e solido per la città, associando produzione e divulgazione. Ad un anno dalla scomparsa di Mafali, questo concerto vuole essere un riconoscimento del suo incredibile talento, versatilità ed entusiasmo.