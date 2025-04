“Un gol per il Ccpm”, a Taormina un triangolare inaugurerà lo stadio comunale riqualificato

Sport e solidarietà il 7 aprile per la riapertura del "Valerio Bacigalupo" dopo i lavori di ristrutturazione

TAORMINA – Un “Goal per il Ccpm”. Lunedì 7 aprile, alle 10:30, un triangolare inaugurerà nel segno della solidarietà il ristrutturato stadio “Valerio Bacigalupo” di Taormina. L’evento, denominato “Ccpm & Friends”, vuole sostenere e tenere alta l’attenzione mediatica sul Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina, a rischio chiusura.

“Sarà – dice l’assessore comunale allo Sport, Mario Quattrocchi – un momento importante anche per il nostro stadio, adesso pronto ad ospitare tanti appuntamenti dopo una significativa ristrutturazione”. Parteciperanno al triangolare una squadra di medici dell’Asp/Ccpm, le vecchie glorie di Taormina e l’All Star Sicilia di Luca Napoli.

L’omaggio al benefattore inglese

Un momento di festa per tutta la comunità e l’occasione per rendere omaggio, con una statua, a Robert Francis Pratt Barlow, il nobile inglese che negli anni ’50 donò il terreno e i fondi per la costruzione dello stadio. Grazie a questa riqualificazione, lo stadio Bacigalupo sarà pronto ad accogliere eventi di rilievo nazionale, come le finali del Torneo delle Regioni, che si svolgeranno proprio a Taormina nel mese di aprile.

Per renderlo agibile e sicuro lo stadio, l’amministrazione ha stanziato ulteriori 197.000 euro. Gli interventi eseguiti hanno riguardato la riqualificazione e ampliamento della tribuna con più di 1200 posti; la ristrutturazione completa degli spogliatoi e degli spazi interni, l’ammodernamento della tettoia, delle ringhiere, dei cancelli e degli spazi esterni.

Lavori si aggiungono agli interventi precedentemente realizzati con fondi Pnrr che hanno consentito la sostituzione del manto, l’efficientamento energetico e la sistemazione delle reti di recinzione.

Il nuovo campetto

Gli interventi contemporaneamente hanno interessato anche il campetto di calcio sotto lo stadio Bacigalupo. Asm ha proceduto con i lavori del nuovo impianto di illuminazione. La struttura portiva sarà a disposizione di tutti i giovani della città e delle scuole calcio locali. Durante il Trofeo delle Regioni verrà utilizzato dalle squadre partecipanti per le rifiniture e allenamenti. A breve verrà montata la rete di recinzione alta 6 metri e riqualificati i muri laterali e verrà anche installato un prefabbricato per i servizi igienici e verranno poi realizzati gli spogliatoi.