Un marzo di fuoco per la Top Spin Messina, tre gli impegni casalinghi - Tempostretto

I campioni d'Italia affronteranno cinque sfide il prossimo mese chiudendo la stagione regolare e giocandosi la Supercoppa Italiana a Villa Dante

MESSINA – Terminato, da qualche settimana, il cammino in Europa la Top Spin Messina si concentra sugli impegni nazionali. Seconda in classifica in Serie A1 a 12 punti deve blindare il secondo posto, alle spalle dell’Apuania Carrara (18 punti ma con una partita in più), per provare a vincere lo scudetto come nelle passata stagione.

Mancano tre giornate di campionato, la Top Spin Messina ne avrà una in più da recuperare. E completata la fase regolare, prima di procedere ai playoff, la squadra del presidente Quartuccio affronterà l’Apuania Carrara nella sfida che assegnerà la Supercoppa Italiana della passata stagione.

Si sfidano infatti, per la quinta volta in stagione, Messina e Carrara in virtù dello scudetto vinto lo scorso anno, dalla Top Spin Messina, e della detentrice della scorsa Coppa Italia, Apuania Carrara. Incontro in programma il 30 marzo a Messina, i peloritani avendo vinto lo scudetto hanno il vantaggio di ospitare la Supercoppa in gara secca.

Il calendario dei prossimi impegni della Top Spin Messina

Primo appuntamento l’1 marzo, mercoledì, alle ore 18 a Villa Dante dove i peloritani affrontano la Marcozzi Cagliari, dodicesima giornata di campionato. Segue il recupero contro il Tt Norbello, trasferta valida come 10ª giornata di Serie A1 venerdì 10 marzo.

Poco tempo per rifiatare e altro impegno esterno a Napoli contro Sant’Espedito il 12 marzo, domenica, nella 13ª di stagione regolare. Per chiudere il campionato davanti al proprio pubblico il 28 marzo, martedì, contro Reggio Emilia.

Un giorno di riposo e di nuovo tutti in campo a Villa Dante, giovedì 30 marzo, per assegnare la Supercoppa Italiana tra Messina e Carrara, probabile antipasto dei playoff scudetto che assegneranno il tricolore 2022/2023.

La formula della Supercoppa

L’albo d’oro vede come ultima vincitrice l’Apuania Carrara nel 2021, seguono nei due anni precedenti le vittorie della Top Spin Messina 2020 e 2019, nel 2018 a trionfare la Cral Comune di Roma. Nel femminile tutto molto più lineare con quattro vittorie di Castel Goffredo.

Il titolo sarà assegnato con la formula di gioco Swaythiling, 9 singolari, che si disputeranno su due tavoli in contemporanea. L’idea è fare incrociare tutti 3 tre i titolari di ogni singola squadra con i tre dell’altra, anche se a referto ogni allenatore può inserire un massimo di cinque atleti e contemporaneamente solo due stranieri. Si giocheranno partite al meglio dei cinque set e il quinto eventuale si chiude al sesto punto senza vantaggi.