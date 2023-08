"Un nuovo ecomostro a Mili": i consiglieri della Lega contro l'impianto di compostaggio - Tempostretto

Interrogazione al sindaco Basile: "trovi una zona più idonea"

MESSINA – I consiglieri comunali della Lega, gruppi politici “Lega Salvini Premier” e “Prima L’Italia”, sono intervenuti con una interrogazione, inviata anche al Prefetto e alla Regione, sul progetto per la costruzione di un impianto di compostaggio nella zona sud di Messina. Giulia Restuccia, Mirko Cantello, Emilia Rotondo, Giuseppe Villari e Amalia Centofanti spiegano in premessa che nel villaggio di Mili Moleti, dal 1994 in pieno centro abitato è entrato in funzione un “ecomostro” chiamato depuratore di Mili, il quale, non ha mai funzionato correttamente. “Nonostante siano trascorsi quasi 30 anni dalla sua messa in funzione – evidenziano – ancora oggi spesso e volentieri, oltre alle insopportabili folate di odore nauseabondo che la gente è costretta a subire, enormi quantitativi di liquami o liquido tinto di un colore scuro, vengono riversati nel mare circostante, causa questa di una progressiva desertificazione del fondale interessato, con evidenti ripercussioni negative sulla flora e sulla fauna marina”.

“Come se non bastasse – aggiungo i consiglieri della Lega – l’Amministrazione comunale pro-tempore in concerto con la Srr, ha pensato bene di progettare proprio accanto al depuratore, un altro “mega mostro”, denominato “Impianto per la raccolta e contestuale lavorazione della frazione umida”, e tutto ciò ovviamente in pieno centro abitato. Non tenendo conto che a circa 5 metri di distanza vi sono: la SS114, ove a pochi metri dista il Palasport, frequentato giornalmente da un cospicuo numero di bambini, ragazzi ed adulti. Sempre in prossimità del luogo infernale, vi sono civili abitazioni e da oltre ottant’anni circa, due scuole dell’infanzia con annesse elementari. Per non parlare poi dell’aumento demografico che negli ultimi trent’anni si è quadruplicato”.

“Opera in violazione della normativa regionale”

Secondo i consiglieri della Lega la struttura di raccolta e lavorazione dell’umido “è da considerarsi un’opera la cui realizzazione è in violazione della normativa regionale ed in particolare dell’O.P.C.M. n° 2983 emessa il 31.05.1999 dalla Regione Siciliana “Linee Guida per la Progettazione, la Costruzione e la Gestione degli impianti di Compostaggio”, laddove prevede l’obbligo di una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi”. “Il sito prescelto per l’opera in questione – precisano – è proprio a confine del Palazzetto dello sport e a pochi metri dal centro abitato”.

L’impatto su Mili Moleti

I consiglieri comunali del Carroccio sostengono che la nuova struttura “avrà un impatto negativissimo anche sulla viabilità, dato che l’unica via che collega l’uscita dall’autostrada a Mili, è proprio la Strada Statale 114, la quale verrebbe invasa giornalmente da una miriade di camion diretti verso l’area in questione”. “A tutto ciò – proseguono – si unirebbe l’ingente traffico del gommato pesante e leggero che si genererà una volta ultimato il porto di Tremestieri, coinvolgendo negativamente con file incessanti tutta l’utenza della zona ionica che da “Tremestieri a Itala, o viceversa” è giornalmente costretta, per vari motivi, a raggiungere Messina. Un’altra forma di disagio da non sottovalutare assolutamente, a causa delle problematiche sopra esposte, è la questione Pronto Soccorso, in quanto andrebbero notevolmente limitati i possibili interventi sia da parte delle Forze dell’Ordine che delle Ambulanze, e cosa ancor più grave anche dei Vigili del Fuoco”.

Al sindaco Basile viene quindi chiesto “di provvedere all’identificazione di un’altra zona più idonea per la messa in opera di tale impianto, in particolare riguardo all’ipotesi di violazione della normativa regionale che costituisce motivo di assoluta antigiuridicità”.