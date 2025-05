Un ponte del 2 giugno in prevalenza soleggiato, qualche incognita dopo il 3

Metro Messina, ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Manca davvero poco alla partenza dell’estate 2025, che sotto l’aspetto meteorologico inizierà l’1 di giugno. Malgrado i vari tentativi di ingranare la marcia la bella stagione, al momento, fatica a maturare. Causa un fronte polare ancora basso di latitudine e un anticiclone subtropicale un po’ più sbilanciato del solito. Ciò ha favorito ancora dell’instabilità nelle ultime ore, con dei piovaschi e dei rovesci molto localizzati, soprattutto sull’area dei Peloritani. Ma nel corso del prossimo fine settimana assisteremo ad un rafforzamento dell’alta pressione subtropicale che inizia a scaldare i motori.

Per ora la radice calda dell’anticiclone africano si distenderà verso la Penisola Iberica, dove si sperimenteranno i primi +40°C di stagione nel sud della Spagna. Noi trovandoci nel bordo orientale della struttura anticiclonica saremo interessati ancora da una moderata ventilazione settentrionale che fra domenica e lunedì andrà un pochino a indebolirsi, a causa dell’ulteriore rinforzo dell’anticiclone. Ciò, al contempo, favorirà un rialzo delle temperature massime che si spingeranno su valori quasi estivi.

Sabato 31 maggio 2025

Ci attende una giornata con un cielo poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso, con il sole pronto a farla da padrone. Qualche nube basse innocua fra pomeriggio e sera potrebbe insistere sulla costa tirrenica e nella parte Nord dello Stretto di Messina. Ampi rasserenamenti sugli altri settori. Temperature massime pronte a spingersi oltre i +25°C +26°C, minime sui +18°C. Venti da deboli a moderati da Nord e mari poco mossi, localmente mosso lo Stretto nel suo imbocco sud.

Domenica 1 giugno 2025

Al mattino prevarrà un cielo poco nuvoloso, tendente a divenire velato, per il transito di nubi alte e sottili. Nel pomeriggio un po’ di nuvolosità innocua transiterà tra la provincia e la zona dello Stretto di Messina. Le temperature massime subiranno un lieve aumento, raggiungendo valori di +26°C, localmente fino a +27°C sulla città, punte localmente superiori sono attese sulle aree più interne della provincia. Venti di brezza sulle coste e mari quasi calmi. Condizioni meteo marine ideali per la balneazione e il diportismo su tutti i nostri litorali.

Tendenza per il ponte del 2 giugno

L’anticiclone dominerà il tempo pure nei prossimi giorni, assicurando una certa stabilità atmosferica, in un contesto di clima moderatamente caldo, con temperature massime sopra la soglia dei +26°C +27°C, e minime intorno i +18°C +19°C. Sulle coste non mancherà l’immancabile soffio delle brezze, con il ritorno del famoso “grecale” su tutta l’area dello Stretto. Fra la serata del 2 e la giornata del 3 giugno un veloce fronte temporalesco attraverserà l’Italia, spingendosi verso il Sud. Ancora è troppo presto per capire se potrebbe lambire il Messinese e lo Stretto, anche se per il momento le probabilità sono molto basse.