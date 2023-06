Un ponte Stati Uniti - Messina nel segno del terremoto del 1908 VIDEO - Tempostretto

Accolti dall'assessore Caruso al Palacultura, universitari statunitensi studiano il fenomeno del sisma e la ricostruzione

MESSINA – Sono giovani e appassionati di materie scientifiche, in procinto di laurearsi. Un gruppo di universitari di varie facoltà degli Stati Uniti si sono ritrovati venerdì 23 al Palacultura di Messina, accolti dall’assessore alla Cultura Enzo Caruso. Ospiti della scuola di Siracusa, in questo periodo, i giovani laureandi studiano le cause del terremoto del 1908 e le scelte nella ricostruzione. Con loro, Chiara Dal Martello (nella foto in basso), docente dell’Arizona State University e intervistata in video, e Amanda Clarke, dell’Arizona State University.

Il gruppo ha anche vissuto un’immersione affascinante, in 3d e a colori, nella Messina del 1780. Un video di grande impatto, a cura dell’architetto Luciano Giannone e fortemente voluto dall’assessore Caruso. Il piccolo film, nel segno della ricostruzione di una Messina elegantissima, sarà proposto alle scuole, dal mese di settembre, nella sala immersiva del Palacultura. In programma visite guidate gratuite.

Articoli correlati