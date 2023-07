Un pony morto è stato lasciato sul bordo della strada a Curcuraci VIDEO - Tempostretto

Lo ha trovato la polizia municipale - sezione ambientale. I responsabili gli hanno tagliato una parte di testa

MESSINA – Un pony morto sul bordo della strada. Lo ha trovato la polizia municipale – sezione ambientale di Messina, coordinata dall’ispettore Cosimo Petitto, in stato di putrefazione avanzata in contrada San Giuseppe a Curcuraci. Il pony era privo di microchip. Particolare macabro: chi lo ha lasciato lì gli ha tagliato parte della testa per rimuoverlo, in modo che non si possa risalire al proprietario.

L’animale era avvolto nella plastica. Le indagini sono in corso.

Viene in mente pure un’immagine recente: quella del cavallo schiantatosi su un muro in via Catania, dopo una probabile corsa clandestina.

