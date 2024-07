“Un ricordo della prof. Giuditta Zanone”

La ricorda una sua ex alunna, Laura Burrascano, "a nome di generazioni di studenti del liceo Seguenza"

Vi scrivo queste righe dopo aver appreso della scomparsa della professoressa di Lingua e Cultura inglese Giuditta Zanone.

Non conosco le circostanze in cui è venuta a mancare ma sento il dovere, come ex alunna, di ricordarla a nome delle generazioni di studenti del liceo Seguenza di cui è stata docente. Una docente di grande cultura, in un’epoca in cui imparare e amare le lingue straniere non era facile come oggi. Una signora con uno stile inconfondibile, originale e indimenticabile. Una voce unica, che ancora molti ricorderanno citare le parole di Robert Greene su William Shakespeare: “crow beautified with our feathers”, spiegare nel dettaglio le scene di “Julius Caesar” e di “Macbeth”, la poesia di Wordsworth e Coleridge, il pensiero di George Orwell e il teatro degli “angry young men”.

Nella scuola attuale si punta molto sulla didattica orientativa, nel tentativo di ispirare gli studenti attraverso ciò che studiano e sperimentano in classe, aiutandoli a trovare la propria strada personale e lavorativa. La professoressa Zanone, più di venticinque anni fa, attraverso le sue parole, la sua passione e la sua cultura, ha orientato me e credo molti altri verso la sua professione. Nel ricordarla, vorrei ringraziarla per il suo esempio, come avrei dovuto fare molti anni fa, ed esprimere affetto e vicinanza a tutti i suoi cari.



Laura Burrascano