Un “salotto culturale” per gli under 35 al Palacultura: il Comune punta ai fondi Anci

Con YoungMe Lab l'amministrazione vuole dare nuova vita al quinto piano dell'edificio creando postazioni di co-working, ma anche spazi per eventi e workshop e concerti

MESSINA – Il Comune di Messina sta partecipando a un avviso pubblico Anci che si propone di assegnare spazi o immobili pubblici a “giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi”. L’amministrazione comunale ha deciso di partecipare presentando una proposta avanzata dall’assessorato alle Politiche giovanili di Liana Cannata, che consiste nel creare un “salotto culturale” al quinto piano del Palacultura.

Cos’è previsto

Si tratterebbe di un luogo d’incontro con postazioni di co-working e per il lavoro da remoto, con tutto il necessario per permettere a giovani lavoratrici e lavoratori di poter operare dalla sala del Palacultura e, contestualmente, relazionarsi con gli altri “anche con fini artistici e culturali”. Nella proposta è spiegato che si tratterebbe di “un vero e proprio centro culturale poliedrico, che rappresenti un punto di riferimento per giovani e che dia la possibilità ad essi stessi di poter dare spazio alle proprie emozioni attraverso concerti, mostre d’arte, proiezioni cinematografiche e workshop”.

I costi

In programma, quindi, sono state inserite due mostre temporanee di giovani artisti, due eventi musicali e due di natura teatrale, sempre con protagonisti gli under 35. Prevista anche la creazione di workshop e talk, così come un piano di comunicazione anche sui social per promuovere gli spazi e gli eventi. Il progetto, che si chiama YoungMe Lab, durerà 12 mesi e prevede un importo d’intervento di 70mila euro, di cui 14mila (il 20 per cento) come co-finanziamento da parte del Comune stesso.

Adesso non resta che aspettare la risposta dell’Anci, che arriverà nei prossimi mesi. Qualora arrivasse il sì, Messina si doterebbe quindi di un nuovo spazio in un momento in cui le associazioni giovanili continuano a crescere, così come dimostrato dalla quotidiana attività portata avanti da diversi collettivi con eventi culturali, iniziative d’arte e cura del territorio.