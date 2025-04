Un successo la Borbonica Cup, Giglia del Team Nibali pokerissimo tra gli Esordienti

Ancora una vittoria di categoria, la quinta, per il talento del team giallo-rosso-nero nella corsa svoltasi a Randazzo seguito da Paolo Alberati

Un successo di numeri, entusiasmo e passione. La Borbonica Cup 2025 ha preso il via da Randazzo con il Trophy 1275, che ha radunato i migliori giovani interpreti del cross country nella splendida cornice di Parco Sciarone, dopo una prima giornata dedicata ai più piccoli. Tra loro si mette in luce Giuseppe Giglia, esordiente di primo anno del Team Nibali, nuovamente protagonista della domenica di gare con l’affermazione alla Borbonica Cup, XCO nazionale. Numerosi i dirigenti federali presenti, tra cui Carmine Acquasanta, vicepresidente nazionale FCI, Laura Puccetti e Ignazio Saia, consiglieri nazionali FCI, e Diego Guardì, presidente regionale FCI.

“Sono molto felice – spiega il presidente di Bike 1275, una delle fondatrici della Borbonica Cup e organizzatrice dell’evento etneo – per i risultati raggiunti. Sabato, con i giovanissimi, siamo andati oltre le aspettative: ben 210 bambini e bambine hanno attraversato l’arco di partenza della gara nazionale. È stato molto emozionante. Tutto il comitato organizzativo è entusiasta del successo dell’evento. Ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato: volontari, aziende che hanno creduto nel nostro progetto e amici che ci sono stati vicini”. L’XCO Borbonica Cup ora si sposta in Campania, con la tappa di Eboli in programma domenica prossima. Le altre tre tappe si disputeranno a Belvedere Marittimo il 27 aprile, a Viggiano il 18 maggio e a Santa Cesarea Terme l’8 giugno.

I risultati del Team Nibali

Giglia, giunto alla quinta vittoria consecutiva, ha nuovamente sbaragliato la concorrenza chiudendo la prova con il tempo finale di 41’53” alla media oraria di 17.187. Nulla da fare per Lorenzo Giannone (Nonsolobike) e Leonardo Prataviera (Carbonhubo CMQ) che non hanno potuto nulla difronte allo stato di forma del ragazzo giallo-rosso-nero che completano il podio di giornata con un distacco, all’arrivo, superiore ai sei minuti.

In contemporanea, a Pace del Mela, si svolgeva la 2ª edizione del Memorial Peppino Lucchesi; prova su strada che vedeva ai nastri di partenza Sebastian Rizzo e Vittorio Davide Mascolo che hanno chiuso la gara, rispettivamente, in seconda e terza posizione, tra gli esordienti di primo anno, dietro al vincitore della prova Leonardo Firullo (Naturosa). Prossima settimana vero esordio del team su strada a Barletta per la Giornata Azzurra; manifestazione organizzata dall’ASD Fusion Bike che vedrà impegnati per la prima volta tutti insieme Giglia, Mascolo e Rizzo.

Il racconto della Bobornica Cup

La competizione ha preso il via con gli Amatori, seguiti da Esordienti, Allievi e dalle categorie agonistiche internazionali Juniores, Under 23 ed Elite. Il percorso di 3,5 km e 115 metri di dislivello alternava sezioni veloci a tratti tecnici caratterizzati da radici, rocce laviche e cambi di pendenza. La tappa di Randazzo è stata valida come prova nazionale XCO, prova di Coppa Sicilia FCI, prova di Campionato Interprovinciale Est e prova di Coppa Ionica.

Ben 215 gli iscritti al via, con atleti provenienti da Lombardia, Toscana, Friuli, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Lazio, oltre alla nutrita rappresentanza siciliana. La tappa di Randazzo, organizzata dall’ASD Bike 1275, non è stata solo un’occasione di competizione, ma anche un’opportunità per scoprire il suggestivo patrimonio storico e naturale dell’Etna.

In campo maschile, Emanuele Spica, portacolori della Rolling Bike Racing Team, ha dominato la categoria Elite con un tempo di 1h09’30”, lasciando il secondo classificato, Salvatore Lo Monaco, a oltre due minuti di distacco. Tra le donne, applausi per Alessia Bulleri, vincitrice tra le élite, e per Anna Rododendro, migliore tra le Under 23. Nella categoria Juniores maschile, Matteo Braccesi ha chiuso con un tempo di 1h00’09”, dimostrando grande controllo della gara, mentre tra le donne successo netto per Sofia Filippi Eliotropio.

Ottima prova di Giuseppe Giglia e Federico Sorrenti, che hanno messo in mostra talento e determinazione tra gli Esordienti, con distacchi ridotti nelle prime posizioni. Tra le ragazze, Karla Scalia e Flavia Maria Zuccarello si sono imposte rispettivamente tra le Esordienti primo e secondo anno, con tempi altamente competitivi. Marco Sicuro e Walter Vaglio hanno dominato le categorie Allievi, con quest’ultimo, campione italiano Allievi primo anno, che ha completato la gara in 44’48”, staccando il secondo di oltre tre minuti. Successi meritati anche tra le Allieve, con Sarah Lardizzone prima tra le atlete del primo anno e Chiara Ottaviani, vincitrice del secondo anno con un crono di 59’37”. Tra gli Amatori, Antonio Puglisi ha imposto il proprio ritmo, chiudendo con un solido 50’34” e conquistando il primo posto tra i Master 2, oltre al successo nella classifica assoluta.

