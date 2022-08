Torre Faro. Dal Pilone nuove immagini di abbandono - Tempostretto

L'area del Pilone a Torre Faro dovrebbe essere uno dei fiori all'occhiello del nostro territorio e meriterebbe molta attenzione in più

Ultimamente, numerose segnalazioni pervenute al nostro numero WhatsApp 366.8726275 hanno evidenziato condizioni di degrado intorno al Pilone a Torre Faro. E’ un’area di grande pregio naturalistico che andrebbe valorizzato a fini di qualità della vita e di possibile sviluppo turistico. E invece non è così .

Ulteriore dimostrazione ne è la condizione delle panchine dalle quali potersi godere un bellissimo panorama. “Ci vuole tanto a ripararle e pitturarle? – si chiede il nostro lettore. No, in effetti non ci vuole tanto. Servirebbe solo un po’ di attenzione e di cura in più per le ricchezze del nostro territorio.