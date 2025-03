Una giornata a Dell’Aquila, Silvia Gasperotti arbitra la sfida con l’Altamura

Si fanno i conti in casa Acr Messina in vista della sfida di sabato pomeriggio, uno squalificato anche tra le fila pugliesi

MESSINA – È andata tutto sommato bene al Messina che esce dall’Alberto De Cristofaro, dopo la vittoria per 3 a 2 contro il Giugliano, con tre punti e una sola giornata di squalifica. Nelle passate giornate i biancoscudati si erano visti stangati con squalifiche pesanti, tre giornate e Krapikas e tre a Dumbravanu, riportando anche sconfitte sul campo. Era scontato che Francesco Dell’Aquila, dopo il rosso rimediato nel finale a Giugliano, saltasse almeno una giornata ed è confermata questa l’entità della squalifica. La stessa per altro comminata a Carmine Giorgione, ex Messina, che ha “litigato” con Dell’Aquila con l’arbitro che ha adottato per i due lo stesso provvedimento.

I biancoscudati escono dalla trasferta campana inoltre con l’ammonizione a Crimi, che ha rischiato di più perché dopo il gol segnato stava per togliersi la maglia. Era ammonito e sarebbe scattato il secondo giallo e l’automatico rosso e quindi una giornata di squalifica. Ammonito anche Antonio Gatto secondo allenatore della squadra. In previsione della sfida contro il Team Altamura termina di scontare la propria squalifica Daniel Dumbravanu che si era inoltre assentato per la convocazione nella propria nazionale. Nelle fila pugliesi anche un’assenza, nonostante infatti i baresi non siano scesi in campo nella scorsa giornata Mattia Rolando doveva scontare una giornata e lo farà nella sfida di sabato.

Silvia Gasperotti arbitra Messina-Altamura

Proprio in vista della partita del 34° turno di campionato è stata designata la quaterna arbitrale. A dirigere la sfida sarà Silvia Gasperotti della sezione di Rovereto, coadiuvata da Pierpaolo Vitale di Salerno e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto ufficiale Giuseppe Mucera di Palermo.

Non è la prima volta che questo arbitro dirige il Messina e fischia al Franco Scoglio, visto che appena qualche mese fa ha diretto Messina- Foggia a dicembre scorso, partita terminata 0-3 in favore dei pugliesi. In precedenza aveva arbitrato sempre in riva allo Stretto lo scorso anno la sfida tra biancoscudati e Sorrento, terminata 2-0 per i padroni di casa. Un precedente anche con il Team Altamura nella serie D 2022/2023 sfida in trasferta a Molfetta, un derby in cui i biancorossi si imposero per 3 a 1.

