Una nuova aula immersiva per la scuola “Andrea Antonio Donato”

I locali inaugurati venerdì 12 settembre

MESSINA – È stata inaugurata venerdì 12 settembre la nuova aula immersiva della scuola “Andrea Antonio Donato”, facente parte dell’istituto comprensivo “Evemero da Messina”, a Faro Superiore. Si tratta di locali realizzati grazie al finanziamento ottenuto con la Circolare 24/2025 della Regione Siciliana, destinata alla promozione di ambienti di apprendimento innovativi. L’obiettivo è quello di favorire l’acquisizione di capacità trasversali fondamentali per le nuove generazioni, quali le competenze informatiche, l’empatia e la creatività.

All’inaugurazione anche l’esibizione di Alessi e Bonadonna

Presente l’assessora alla Pubblica istruzione Liana Cannata, oltre al presidente della VI Circoscrizione Francesco Pagano, al presidente del Consiglio d’Istituto Massimo Costanzo e al parroco di Faro Superiore, padre Orazio. L’inaugurazione è stata arricchita da un momento musicale con le esibizioni di Fabio Alessi e Federico Bonadonna, alunni della classe di strumento musicale rispettivamente di chitarra e clarinetto dell’Istituto.

Cannata: “Investimento concreto per il futuro dei ragazzi”

“Questa aula immersiva rappresenta un investimento concreto nel futuro dei nostri ragazzi – ha dichiarato l’assessora Cannata –. Offrire spazi didattici innovativi significa dare agli alunni e alle alunne strumenti per sviluppare competenze sempre più richieste dal mondo contemporaneo, senza dimenticare l’importanza della creatività e dell’empatia. A nome anche del Sindaco Federico Basile, esprimo soddisfazione per un progetto che valorizza la comunità scolastica di Faro Superiore e arricchisce l’intero territorio cittadino”.