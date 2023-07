"Una nuova discarica sulla via San Jachiddu" VIDEO - Tempostretto

La segnalazione di un lettore: "Sta crescendo in modo devastante"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi segnalo un’improvvisata discarica di materiali vari che è rinata, pochi giorni fa, e sta crescendo in maniera devastante. Il posto è sulla via San Jachiddu, nella parte alta, a cento metri dal cancello d’ingresso del Parco ecologico San Jachiddu. Tutta la strada, in realtà, versa in condizioni pietose ma in questo punto, in particolare, la situazione è diventata drammatica e costituisce un invito per ulteriori depositi”.

Aggiunge il lettore: “Sarebbe peraltro opportuno un intervento di scerbatura sui bordi della strada e la collocazione di una o più telecamera per risalire agli autori, che certamente torneranno, o comunque sarebbe un ottimo deterrente. Invio il video girato ieri 5 luglio”.