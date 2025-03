Una piazza europeista a Messina per l’Ucraina, “no a Trump”

Si mobilitano i partiti, da Azione al Pd, a piazza Lo Sardo

MESSINA – Cortei domenicali e iniziative per l’Ucraina e per l’Europa nelle piazze italiane. L’appuntamento è oggi, alle 17, a piazza Francesco Lo Sardo (Piazza del Popolo), a Messina. Hanno aderito i partiti Azione, Più Europa, Italia Viva, Partito democratico, Socialdemocratici, Drin Drin, Partito repubblicano italiano. Per le associazioni ha aderito Fiap (Federazione italiana associazioni partigiane).

Comunica la sezione messinese di Azione: “La mobilitazione delle forze europeiste, progressiste e, prima di tutto, libere, è un dovere. Unirci in un unico coro e incontrarci in piazza per ribadire, da cittadini, il sentimento di unità e condivisione di un’Europa che sia dei popoli e per la pace. Un appello nazionale che si radica sui territori, nella nostra Messina, che dell’Europa è stata culla, assume un significato ancora più profondo, specialmente nel settantesimo anno dalla conferenza nella quale si sono gettati i semi di quell’Unione di nazioni. Un’Europa in grado di guardare a obiettivi che erano già chiari all’epoca: solidarietà, pace, unità. Per quegli Stati che uscivano devastati da due grandi guerre e anni di dittature, la soluzione non poteva che essere stare uniti. Oltre mezzo secolo dopo è sempre quella la soluzione, l’unica possibile. E proprio Stare Uniti è la chiave per frenare le mire espansionistiche, le sperequazioni, le aggressioni a Stati sovrani”.

“Scioccante l’incontro di Trump e Vance con Zelensky”

E ancora: “Le immagini che il mondo ha visto, riprese nella stanza ovale della Casa Bianca, hanno lasciato di stucco e indignato tutti coloro i quali hanno un’altra e alta concezione della politica. Ciò che è accaduto fra Trump, il suo vice Vance e il presidente Zelensky non può essere ridotto a vergognosa messinscena di bullismo marcatamente machista. Sin dal suo insediamento, infatti, il Tycoon ha chiarito il ruolo nel quale vorrebbe appiattire l’Ue e il peso che ritiene debba avere la voce dei 27 Stati membri: nullo”.

Continua il partito di Calenda: “Non è ammissibile che questa sia la dimensione dell’Europa e non è concepibile che l’Italia accetti passivamente ciò, mostrando solo piaggeria e asservimento imbarazzante da parte del governo Meloni. Noi siamo l’Europa. E Messina ha il dovere di dare un segnale forte in questa direzione, proprio per il valore simbolico che la nostra città rappresenta nella storia della Comunità europea. Anche a Messina, quindi, continuiamo a gettare nuovi semi per far germogliare ulteriormente i cardini di questa Europa nella quale crediamo e della quale, sempre più evidentemente, abbiamo fortemente bisogno. Tutti. Per questo motivo aspettiamo i cittadini”.

Foto Italpress di Trump.

