Una strepitosa performance di Anna Tifu entusiasma il pubblico del Palacultura - Tempostretto

La Filarmonica Laudamo ha inaugurato la propria stagione concertistica a Messina

MESSINA – La Filarmonica Laudamo ha inaugurato la propria stagione concertistica, domenica al Palacultura, con un duo violino e pianoforte di assoluto valore artistico: Anna Tifu al violino e Giuseppe Andaloro al pianoforte, con un programma variegato, Ravel, Schumann e De Sarasate.

Il direttore artistico Antonino Cicero e la vicepresidente Alba Crea hanno introdotto il concerto con i saluti di rito, ringraziando il pubblico, numeroso nonostante la concomitanza del primo concerto della stagione al Teatro Vittorio Emanuele.

Il duo ha iniziato il concerto con la Sonata n. 2 in sol maggiore di Maurice Ravel, l’ultimo capolavoro per musica da camera del musicista francese, finito di comporre nel 1927. La Sonata si caratterizza per la sua straordinaria modernità, e consta di tre movimenti assai diversi fra di loro.

Il primo movimento – Allegretto – ha carattere elegiaco, quasi fiabesco, dalle ampie figure melodiche cantate dal violino. Il celebre secondo movimento – Blues – presenta temi tratti dalla tradizione popolare, resi in forma jazzistica o di ragtime, trasfigurati però elegantemente dal colto e raffinato trattamento degli strumenti elaborato da Ravel. L’ultimo movimento, intitolato “Perpetuum Mobile”, è appunto un moto perpetuo sfrenato, vera prova di agilità virtuosistica per il violinista, quasi ossessivo, tale da strappare naturalmente gli applausi. Il miracolo di questa Sonata è forse il fatto che, nonostante la diversità dei tre movimenti, la stessa risulta meravigliosamente equilibrata.

Magistrale l’esecuzione degli interpreti, in particolare di Anna Tifu, dal momento che è il violino ad essere messo a dura prova in questa composizione, ma anche Andaloro ha esibito un pianismo trasparente e cristallino, davvero impeccabile, inoltre

Ancora di Ravel i due musicisti hanno eseguito “Tzigane. Rhapsodie de concert”. Si tratta di un brano che si ispira alla musica zigana, una vera e propria rapsodia, con una introduzione lenta (“Lassu” nella tradizionale “Csardas” ungherese) seguita da un movimento veloce – “Friska”, di carattere virtuosistico. È un brano eseguito assai spesso nelel sale da concerto, gradevole e trascinante, ove il violino può esibire passaggi virtuosistici di difficoltà trascendentale, ma che non raggiunge certo il valore artistico della Sonata n. 2.

La seconda parte del concerto è iniziata con l’esecuzione della “Fantasia” in do maggiore op. 132 di Robert Schumann. Si tratta di una trascrizione per violino e pianoforte di un brano che Schumann scrisse per violino e orchestra: dopo una breve introduzione di carattere elegiaco, la composizione assume un carattere brillante anche se non mancano momenti di lirismo, sempre presenti nella musica del compositore tedesco.

Ha concluso la serata la celebre “Fantasia sulla Carmen” op. 25. È una composizione anch’essa assai eseguita, di sicuro effetto, composta per violino e orchestra, ma spesso eseguita con il violino accompagnato dal pianoforte: nella Fantasia si ascoltano alcuni fra i più celebri temi della Carmen di Bizet, fra cui la celebre Habanera, e per questo è un pezzo molto amato dal pubblico delle sale da concerto. Di eccezionale difficoltà esecutiva per la partitura dedicata al violino, il brano è stato eseguito impeccabilmente da Anna Tifu, che ha eseguito, tra l’altro, tutti i brani del concerto a memoria.

La performance ha strappato autentiche ovazioni da parte del pubblico.

Dopo tanto virtuosismo, un bis dal carattere estremamente lirico: “Méditation”, trascrizione per violino e pianoforte del celebre Intermezzo sinfonico tratto dall’opera Thais di Massenet.

Articoli correlati