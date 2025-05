UniMe, 50 studenti selezionati a Messina con la Design Thinking Academy

In città la prima edizione della master class in lingua inglese

MESSINA – È stata avviata in città la prima edizione della Design Thinking Academy, nata dalla collaborazione tra Università di Messina, la boutique web agency Idib Group e l’università statunitense Bradley di Peoria in Illinois. La partecipazione al primo gruppo di 50 studenti selezionati, tra oltre 350 pre-iscritti, è stata completamente gratuita. Tra i presenti vi erano studenti internazionali provenienti da diversi Paesi, iscritti a corsi di laurea triennale e magistrale in ambiti che spaziano dall’informatica all’economia, dalla psicologia alla comunicazione e ai media.

La prima masterclass, tenuta in lingua inglese, è stata condotta da Francesco Stagno d’Alcontres, ceo di Idib Group e promotore dell’iniziativa, insieme a Heather Ford della Bradley University, docente, artista e designer, vice coordinatrice del corso in Media Interattivi e responsabile del programma di Ui/Ux e User Experience Design. A portare i saluti della rettrice Giovanna Spatari, la professoressa Maria Grazia Sindoni, prorettrice ai Percorsi interculturali e Plurilinguismo.

“La Design Thinking Academy, interamente in lingua inglese, propone una serie di masterclass curate da professionisti del settore e docenti di rilievo internazionale, con l’obiettivo di presentare e applicare il metodo del design thinking. Si tratta di un approccio progettuale centrato sull’essere umano, impiegato per affrontare problemi complessi in modo creativo, collaborativo e innovativo, attraverso l’osservazione, la generazione di idee e la sperimentazione”, si legge nella presentazione del progetto.

“Originariamente sviluppato nell’ambito del design, questo metodo trova oggi applicazione in settori diversi, dalla tecnologia alla sanità, dall’istruzione ai servizi pubblici, dal management al sociale, sempre con l’intento di migliorare l’esperienza delle persone e proporre soluzioni efficaci e condivise”.

“Durante la giornata, gli studenti sono stati coinvolti in attività pensate per stimolare la creatività e affrontare problemi di progettazione, come l’assemblaggio rapido di elementi a incastro o l’ideazione di soluzioni visive per spazi e procedure. Un primo riscontro raccolto al termine delle attività ha evidenziato l’entusiasmo dei partecipanti per il lavoro di gruppo, l’approccio pratico, la qualità degli interventi e le modalità di risoluzione dei problemi proposte”, spiegano i promotori di UniMe.