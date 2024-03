Unime a podio nel nuoto con Juniores e Cadetti ai campionati regionali

Record per Emma Arcudi e staffetta universitaria a Paternò. Titoli regionali anche per Swimblu Milazzo e medaglie per la Power Team Messina

PATERNÒ – Nel lungo fine settimana iniziato venerdì le società di tutta la Sicilia si sono sfidate alla “Giovanni Paolo II” di Paternò per assegnare i titoli regionali delle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. A brillare è stata ancora una volta Emma Arcudi dell’Unime che ha ottenuto sei ori individuali in altrettante gare disputate, il massimo a cui poteva iscriversi alla vigilia. Arcudi ha migliorato i record regionali nei 50 e 100 farfalla, alcuni già li appartenevano e li ha migliorati, inoltre ha migliorato primati regionali nei 100 stile libero e 50 dorso. Da record anche la 4×100 stile libero femminile universitaria, non quella schierata a livello assoluto qualche settimana fa bensì un quartetto che ha gareggiato nella categoria Juniores. Il tecnico Diego Santoro ha scelto così di presentare più squadre e quindi spazio alle Ragazze (intesa come categoria) Anita Delia e Carola Costarella che hanno nuotato insieme ad Emma Arcudi e Sabrina Ferrara nuotando il nuovo record della categoria Juniores.

Risultati dei Juniores

Tra i Juniores, uomini di 17-18 anni e donne di 15-16 anni, l’Unime ha chiuso al terzo posto con 975.5 punti dietro la palermitana Mimmo Ferrito e la catanese Poseidon, entrambe sopra quota 1000 punti. In classifica anche la Swimblu in undicesima posizione con 125 punti Power Team Messina con 33 punti e la Neri Fitness con 21, per la squadra di Capo d’Orlando i punti arrivano da Gabriele Colella, sesto nei 100 rana e settimo nei 50 metri.

Ori: Emma Arcudi (Unime) nei 50, 100, 200 stile libero, 50 e 100 farfalla, 50 dorso; Unime 4×100 stile libero femminile (Costarella, Delia, Ferrara, Arcudi); Unime 4×200 stile libero (Arcudi, Costarella, Delia, Ferrara).

Argenti: Sabrina Ferrara (Unime) 50 e 100 farfalla; Unime 4×100 mista (Angemi, Raffa, Stracuzzi, Costarella); Matteo Bolignano (Unime) 100 e 200 rana.

Bronzi: Sabrina Ferrara (Unime) 100 e 400 stile libero, 200 farfalla; Matteo Bolignano (Unime) 50 rana; Gabriele Molonia (Unime) 200 farfalla.

Risultati dei Cadetti

Tra i Cadetti, uomini di 19-20 anni e donne di 17-18 anni, altro terzo posto per l’Unime con 678 punti, dietro sempre Mimmo Ferrito e Poseidon in una classifica decisamente più corta. Al quarto posto, appena giù dal podio, la Swimblu che si ferma a quota 592. In classifica nuovamente la Power Team Messina con 114,5 punti in tredicesima posizione e Neri Fitness e Naxos Nuoto che conquistano un punto a testa.

Ori: Martina Zaccone (Swimblu) 50 stile libero; Sofia Perdichizzi (Swimblu) 100 stile libero; Giorgia Iaria (Unime) 50, 100 e 200 farfalla; Swimblu 4×100 stile libero femminile (Perdichizzi, Di Mario, D’Amico, Zaccone); Domenico Costarella (Unime) 50 stile libero; Antonio Bavastrelli (Unime) 800, 1500 stile libero e 400 misti; Samuele Italiano (Swimblu) 100 rana; Unime 4×100 stile libero maschile (Costarella, Romeo, Arena, Ripepi); Unime 4×200 stile libero maschile (Costarella, Romeo, Arena, Bavastrelli); 4×100 mista maschile (Arena, Bolignano, Romeo, Costarella).

Argenti: Sofia Perdichizzi (Swimblu) 50, 200, 400 e 800 stile libero; Giorgia Iaria (Unime) 100 stile libero; Giorgia Di Mario (Swimblu) 1500 stile libero; Swimblu 4×200 stile libero femminile (Perdichizzi, Di Mario, Maio, Zaccone); Mattia Arena (Unime) 50 stile libero; Domenico Costarella (Unime) 100 stile libero; Antonio Bavastrelli (Unime) 200 e 400 stile libero; Simone Romeo (Unime) 100 e 200 farfalla; Mattia Arena (Unime) 50 dorso; Riccardo Sidoti (Unime) 100 dorso, 50 rana; Samuele Italiano (Swimblu) 200 rana.

Bronzi: Giorgia Iaria (Unime) 50 e 200 stile libero; Martina Zaccone (Swimblu) 100 stile libero e 50 farfalla; Giorgia Di Mario (Swimblu) 400 e 800 stile libero; Unime 4×100 mista femminile (Arcudi, Monteleone, Ferrara, Iaria); Riccardo Sidoti (Power Team) 50 farfalla e 50 dorso; Mattia Arena (Unime) 100 e 200 dorso; Domenico Costarella (Unime) 200 misti.

Risultati dei Seniores

Tra i Seniores, uomini dai 21 anni in sù e donne dai 19, la prima società messinese è la Power Team nona con 90 punti, Swimblu undicesima con 46 punti. Poi anche Unime con 9 e Naxos con 2.

Argenti: Gianmarco Grifò (Unime) 50 rana.

Bronzi: Gianmarco Grifò (Unime) 50 e 100 farfalla; Chiara Sottile (Swimblu) 50 rana.