Tanti eventi nella giornata odierna

“Rompiamo il silenzio”, è con questa frase che l’Università di Messina ha inaugurato stamane le sue iniziative – coordinate dalla prof.ssa Marina Trimarchi, prorettrice alla Terza Missione – in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un maestoso abito rosso lungo sette metri è stato disteso lungo la scalinata del Cortile del Rettorato generando un forte impatto visivo e simbolico. Con la sua estensione, “Rosso come il coraggio” – l’opera di Atelier1552 Lab d’arte di Franz De Feudis e Salvo Casella – rappresenta un’efficace espressione creativa capace di trasformare lo spazio urbano in un luogo di riflessione e testimonianza collettiva contro la violenza di genere. L’abito non è una manifestazione artistica statica, ma si è completata con il contributo di chi ha interagito con il tessuto, arricchendolo con messaggi scritti, fiori e piccoli oggetti personali che rappresentano frammenti di coraggio e un “abbraccio collettivo” da donare a chi ne ha bisogno.

Il seminario multidisciplinare e la postazione informativa

Un seminario multidisciplinare, intitolato “Unime contro la violenza. Relazioni che nutrono e quelle che avvelenano”, si è svolto invece in Aula Magna. Dopo i saluti istituzionali da parte della prof.ssa Vittoria Calabrò, Delegata alla Parità di genere e Presidentessa del Cug, l’evento è stato moderato dalle professoresse Francesca Liga e Carmela Mento, rispettivamente, Direttrice del Cerip e docente di Psicologia Clinica. Inoltre, il Cerip ha curato una postazione informativa sulla violenza di genere che sarà ospitato presso l’Atrio del Rettorato.

La marcia e le parole della rettrice

A seguire, si è svolta una marcia (organizzata dal Comune di Messina assieme alla Prefettura e all’Ateneo peloritano), a cui hanno preso parte la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, la Prefetta, Cosima Di Stani, l’Assessora alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore, numerose autorità e studenti delle Scuole locali, che si è conclusa nel Cortile del Rettorato, davanti all’istallazione artistica dedicata a Lorena e Sara, per vivere un profondo momento di riflessione.

“Oggi – commenta la Rettrice – facciamo parlare le emozioni con una serie di iniziative dedicate ad un tema molto caro al nostro Ateneo. Con l’allestimento dell’abito realizzato dall’Atelier1552 di Franz e Salvo, che ringrazio, abbiamo voluto scegliere un simbolo che con il suo colore, il suo lungo strascico ed il suo grande impatto vuole testimoniare la portata che il fenomeno della violenza di genere assume nel mondo, ma anche, allo stesso tempo, il coraggio della rinascita attraverso l’implementazione dell’opera con pensieri, bigliettini e altri segni che ciascuno di noi può apporre al vestito per indicare la propria vicinanza e manifestare la necessità di non fare silenzio, di denunciare e di segnalare qualsiasi episodio violento. Tutti noi, cittadini, rappresentanti delle Istituzioni e soprattutto i più giovani, dobbiamo lavorare affinché il 25 diventi un giorno normale nel calendario del mese di novembre”.

La fiaccolata pomeridiana e lo spettacolo serale

Nel pomeriggio, alle ore 17, i riflettori si sposteranno sul Polo Annunziata da dove prenderà il via una fiaccolata contro la violenza di genere intitolata “Una luce per chi non ha più voce”. Il corteo dell’iniziativa – patrocinata dal Comune di Messina e, tra gli altri, dall’Ateneo peloritano e dal Cug di Unime – muoverà sino a Villa Albert Sabin. La fiaccolata, promossa dalle associazioni universitarie, si concluderà con un momento di commemorazione per tutte le donne vittime di femminicidio. Camminare insieme non significa solo fare memoria, ma anche unirsi per manifestare la volontà di costruire un futuro libero dalla violenza ed una società più responsabile.

In serata, a partire dalle ore 19, l’Aula Cannizzaro ospiterà lo spettacolo “La sala d’attesa”, Atto unico di Stefania De Ruvo, con la regia di Salvatore Amato, presentato dal Gruppo Teatro Libero di Milazzo. La performance teatrale sarà anticipata dai saluti istituzionali della Rettrice e delle docenti Antonia Cava (Sociologa della Comunicazione) e Katia Trifirò (Discipline dello Spettacolo).