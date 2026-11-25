La partita di questo pomeriggio sarà trasmessa in diretta gratuitamente sul sito dell'Acireale

La notizia è che la partita tra Acireale e Acr Messina, in programma questo pomeriggio come andata di semifinale di Coppa Eccellenza, sarà in diretta streaming non solo sulla piattaforma dell’Acr Messina, col commento di Andrea Aliotta e dove è previsto un contributo in denaro per guardarla, ma anche sui canali ufficiali dell’Acireale. Un modo per permettere ai tanti appassionati biancoscudati di seguire la gara dopo le disposizioni del prefetto che hanno vietato la trasferta ai residenti in provincia di Messina.

Questa mossa dell’Acireale però non fa che alzare il livello dello scontro già abbastanza alto prima che le due squadre entrino in campo. Qualche settimana fa ci aveva pensato già l’allenatore Foti, alludendo a favori arbitrali concessi al Messina che favori non erano anzi, successivamente c’è stato uno scambio di storie social tra i presidenti Davis e Palella e adesso l’ultimo atto in ordine cronologico con la società ospitante che dichiara che farà la diretta e la farà gratuitamente.

Il presidente granata Salvatore Palella poi sui propri social ha rilanciato: “Cari tifosi avversari, sappiamo che il calcio è passione, ma non per forza deve farvi mettere mano al portafoglio. Per questo domani alle 14:30 la diretta ve la offriamo noi, gratis. L’unico sforzo che dovete fare è cliccare sul sito dell’Acireale o scaricare la nostra stupenda App”. Insomma saranno dieci giorni di fuoco in campo e fuori dove probabilmente si delineerà il futuro di entrambe le squadre.