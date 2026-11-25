Il sindaco Basile apre il video, con lui le assessore Cannata e Calafiore e consiglieri comunali per riconoscere i primi segnali della violenza

“Sei tu che mi fai diventare così”. “Dove sei, con chi sei? Rispondi subito”. “Nessuno ti vorrà mai come ti voglio io”. “Dammi il telefono, dimmi con chi parli”. “Lo faccio perché ti amo”. Sono alcune delle frasi pronunciate nel video realizzato dal Comune di Messina per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre.

Un messaggio corale che coinvolge il sindaco Federico Basile, consiglieri comunali e le assessore Liana Cannata e Alessandra Calafiore, chiamati a dare voce, uno dopo l’altro, a quelle espressioni che troppo spesso vengono considerate manifestazioni di gelosia, attenzioni o presunte dimostrazioni d’amore, ma che in realtà possono rappresentare i primi segnali di una relazione violenta.

L’iniziativa nasce nell’ambito della VII Commissione consiliare Pari Opportunità e Servizi Sociali, presieduta da Antonella Femminò, nel corso della seduta dello scorso 19 novembre, e ha trovato la condivisione dell’intera Commissione, trasformandosi in un progetto di sensibilizzazione che ha coinvolto trasversalmente i rappresentanti dell’Amministrazione e del Consiglio comunale.

Il messaggio di apertura e le frasi nel video

Ad aprire il video è il sindaco Federico Basile con un messaggio semplice ma significativo: “25 novembre, tutto l’anno”. Un richiamo alla necessità di non confinare l’attenzione sul tema della violenza di genere a una sola ricorrenza, ma di mantenere alta ogni giorno la consapevolezza e l’impegno delle istituzioni e della comunità.

Seguono le voci dei consiglieri, ciascuna affidata a una frase emblematica: “Sei pazzo, ti stai inventando tutto”, “Se esci con loro vuol dire che non mi ami”, “Non hai niente da nascondere, fammi vedere i messaggi”, “Sei solo mia”, “Ti controllo perché ci tengo a te”, “Con quel vestito non esci”, “Decido io chi puoi frequentare”, fino alle false promesse di cambiamento e alle parole utilizzate per sminuire, colpevolizzare e isolare.

Un crescendo di espressioni che restituisce il volto meno riconoscibile della violenza: quello psicologico, del controllo, della manipolazione, della privazione della libertà e dell’isolamento. Forme di sopraffazione che spesso precedono e accompagnano la violenza fisica e che non devono mai essere sottovalutate.

A chiudere il filmato è una frase netta, senza possibilità di equivoci: “Non è amore”.

Un progetto che vuole parlare soprattutto alle coscienze, ricordando che la violenza non comincia necessariamente con uno schiaffo, ma può prendere forma attraverso parole, atteggiamenti e comportamenti che lentamente limitano l’autonomia e la libertà dell’altra persona.

La marcia di solidarietà e il corteo fino al Rettorato

È intanto in corso la marcia di solidarietà, avviatasi da Piazza Unione Europea alle ore 10, con la partecipazione della cittadinanza e un primo momento di sensibilizzazione affidato agli studenti dell’Istituto Superiore “G. Minutoli”. Il flash mob prevede due momenti performativi: un appello teatrale rivolto ai passanti da tre allieve del laboratorio teatrale e una coreografia delle studentesse del Liceo Coreutico, accompagnata dal brano originale “Noi siamo tutti Medea”, realizzato nell’ambito del progetto regionale “Arte: di ogni genere”.

A seguire il corteo raggiungerà il Cortile del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, intitolato alle studentesse Sara Campanella e Lorena Quaranta, vittime di femminicidio. Seguiranno la narrazione della giornalista Natalia La Rosa dedicata alle donne vittime di femminicidio nella provincia di Messina, il contributo dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Messina, con il monologo “La vuci di Rosa” e un momento musicale, e gli interventi delle Autorità presenti.

Due momenti, quello della mobilitazione collettiva e quello della testimonianza attraverso il video, uniti da un unico messaggio: la lotta alla violenza sulle donne richiede consapevolezza, responsabilità e impegno ogni giorno. Perché il 25 novembre deve essere tutto l’anno.