UniMe corsara a Salerno, vittoria contro l'Arechi che vale i playoff - Tempostretto

Chiude la stagione regolare in Serie B con una vittoria la formazione universitaria, chiude al quarto posto in classifica e accede ai playoff

SALERNO – Serviva una vittoria che è arrivata in rimonta con una grande reazione allo svantaggio nel terzo quarto contro la seconda forza del girone la Rari Nantes Arechi. La formazione di coach Misiti trova l’undicesima vittoria del proprio campionato in esterna alla piscina “Simone Vitale” per 7-10 e chiude a quota 33 punti.

Vincono anche le rivali Lions Napoli e Muri Antichi Catania ed era quello che serviva perché in questo modo i peloritani fanno pesare la migliore classifica avulsa e chiudono ufficialmente al quarto posto che dà l’accesso ai playoff.

Rari Nantes Arechi – Ssd UniMe 7-10

Equilibrio nel primo parziale dove i locali trovano il gol dopo quattro minuti di gioco con Albano. Replica su rigore allo scadere Claudio Geloso. Nel secondo a segno ancora Albano per l’Arechi, poi in superiorità Lupeji pareggia e Raineri regala il primo vantaggio agli universitari. Nel finale allungo dei padroni di casa con le reti di Gregorio, due volte, e Iannicelli.

Ancora Lupeji prova ad accorciare le distanze e segna il 5-4 su rigore Baviera rimette il punteggio su un rassicurante +2 per i locali. Poi tocca agli universitari piazzare un break di quattro reti a zero, a segno negli ultimi tre minuti D’Angelo, Vinci per il momentaneo pari (6-6) e poi doppietta di Bonansinga. Nell’ultimo quarto arriva la rete di Gregorio per i locali, ma a spegnere sul nascere le possibilità di romanta altre due reti “universitarie”: la prima del capitano Claudio Geloso e la seconda di Cama, che mettono in ghiaccio il match sul 7-10 finale.

Tabellino

Parziali: 1-1; 4-2; 1-5; 1-2. Superiorità numeriche: 1/3, 2/5. Rigori: 1/1, 1/1.

Rn Arechi: Milione, D’Urso, Paglietta, Longo, De Sio, Ragosta, Baviera 1, Gregorio 3, Albano 2, Monetti, Iannicelli 1, Apicella, Maiorano. All. Baviera.

Ssd Unime: Di Mauro, Sciabà, C. Geloso 2, Lupeji 2, Caliri, Maccarrone, Motta, Vinci 1, D. Geloso, Bonansinga 2, D’Angelo 1, Raineri, Cama 2. All. Misiti.

Classifica Serie B girone 4

Rn Auditore Crotone 45 punti

Rn Arechi 37

Cn Salerno 34

Ssd Unime 33

Napoli Lions 33

Muri Antichi 33

Ortigia Academy 20

Triscelon Etna Sport 15

Polisportiva Acese 13

Brizz Nuoto 1

