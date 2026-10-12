UniMe dà il benvenuto alle matricole: al via il Welcome Fest al cortile del Rettorato

Ecco il programma delle iniziative 14 e 15 ottobre all'università di Messina

Messina– L’università degli Studi di Messina si prepara ad accogliere le nuove matricole e gli iscritti con un format rinnovato: l’UniMe Welcome Fest. L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre, dalle ore 16:00 alle 23:00, nella cornice del cortile del Rettorato.

Due giornate pensate per favorire l’integrazione, presentare la comunità accademica, i servizi dell’ateneo e vivere un momento di festa condiviso all’inizio del nuovo percorso universitario.

L’ingresso all’evento è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria tramite il link disponibile nei canali ufficiali dell’Ateneo (bio del profilo Instagram @unime.it). L’accesso al cortile sarà consentito dal cancello di via Tommaso Cannizzaro.

Il programma della due giorni di Unime

Dalle 16:00, in entrambe le giornate, saranno attive le aree informative dedicate ai servizi dell’Ateneo. Studentesse e studenti potranno conoscere da vicino opportunità, strumenti e attività messi a disposizione da UniMe: orientamento e Welcome Point, segreterie, servizi e agevolazioni, International Point/Erasmus, Centro di Ricerca e Intervento Psicologico, servizi per Disabilità e DSA, Centro Linguistico, Sistema Bibliotecario e UniMe Sport.

Sarà presente anche l’info stand dell’Ersu Messina, Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, insieme all’Area Associazioni Studentesche UniMe, pensata per favorire l’incontro tra matricole, studenti già iscritti e realtà associative dell’Ateneo.

Il pomeriggio sarà accompagnato dall’animazione di Radio UniVersoMe, con musica, interviste e collegamenti dal vivo. A partire dalle 17:00, le associazioni studentesche proporranno attività negli stand, giochi, quiz e tornei: da “Welcome to’ ME – Messina è casa tua” dell’Associazione Astra a “Conosci Uni & ME” dell’Associazione M31, da “UniMe Fest”dell’Associazione UDU a “UniMe level up: l’interactive info show per le matricole” dell’Associazione Morgana, fino al torneo di calcio balilla curato dall’Associazione Obiettivo Studenti Messina.

Dalle 19:00 il festival si sposterà sul palco principale, con il programma serale dedicato a contest, musica dal vivo e DJ set, è prevista un’area ristoro.

La prima giornata, mercoledì 14 ottobre, si aprirà alle 19:00 con UniMe’s Got Talent, a cura dell’Associazione Controcorrente. Alle 21:30 salirà sul palco Fabri-T, artista messinese che unisce scrittura, melodia e sonorità contemporanee. Alle 22:00 chiuderà la serata il DJ set di Angemi, a cura delle associazioni Atreju, Orum e Claud. Angemi, DJ e producer catanese, è tra i nomi italiani più riconoscibili della scena elettronica internazionale.

La seconda giornata, giovedì 15 ottobre, prenderà il via alle 19:00 con la premiazione del quiz con i giocatori dell’ACR Messina, a cura dell’Associazione M31. Alle 19:30 sarà la volta di Albert Mud, DJ che aprirà la parte musicale della serata. Alle 20:45 salirà sul palco CmqMartina, cantautrice capace di intrecciare pop, elettronica e cultura club in un linguaggio personale e generazionale. Alle 22:00 chiuderà il festival Fenoaltea, progetto elettronico nato a Palermo, con un set che porterà nel Cortile del Rettorato sonorità legate alla ricerca musicale contemporanea e alla scena club.

Durante le due giornate sarà attiva anche un’area ristoro, pensata per rendere il Cortile del Rettorato uno spazio ancora più accogliente, dove fermarsi, incontrarsi e vivere il festival anche come momento di socialità.