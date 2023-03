Unime. Dipartimento di Economia, gli studenti incontrano il mondo del lavoro - Tempostretto

Le aziende partecipanti si presenteranno agli studenti illustrando le opportunità di stage e tirocinio e le ulteriori possibili forme di collaborazione

Giovedì 30 e venerdì 31 marzo 2023, il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina organizza la II

edizione della Job Fair. L’evento è volto alla creazione di un momento di incontro tra il tessuto produttivo

locale, nazionale e internazionale e gli studenti iscritti ai corsi triennali, magistrali ed ai master del

Dipartimento.

Accade spesso, infatti, che nelle classifiche nazionali ed internazionali le università del sud siano penalizzate con riferimento ai punteggi relativi al cosiddetto “placement”, ovvero l’occupazione post-laurea. Le cause sono spesso attribuite al contesto produttivo territoriale che, rispetto al nord d’Italia, si configura in modo differente. Al contempo, ciò dipende dal fatto che domanda e offerta di lavoro non si incontrano in modo efficace e tempestivo. L’università ricopre un ruolo chiave nel costruire un luogo di incontro tra gli studenti e le aziende già a partire dal percorso di studi attraverso i tirocini e gli stage formativi.

Durante l’evento le aziende partecipanti si presenteranno agli studenti illustrando le opportunità di stage e tirocinio e le ulteriori possibili forme di collaborazione per laureandi e neolaureati.

Le due giornate inizieranno alle ore 9 nell’Aula Magna 1 del Dipartimento di Economia con i saluti del direttore del Dipartimento, prof. Michele Limosani, del presidente di Sicindustria Messina, Pietro Franza, del presidente della Camera di Commercio di Messina, Ivo Blandina, del rappresentante del Comitato

Regionale Confindustria Pmi, Francesco Sottile, e del docente delegato all’attività di stage e tirocinio del

Dipartimento di Economia, prof. Guido Noto.