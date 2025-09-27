UniMe, filosofia e sociologia a confronto sulla nuova terza età

Al Dicam il convegno internazionale- evento sull'anziano dei nostri giorni

In una società sempre più anziana, gli anziani non sono più quelli di una volta. Due luoghi comuni ma anche due assunti che, per quanto semplicistici, rappresentano oggi una realtà della nostra società. Capire quindi come l’anziano possa oggi, anche alla luce del nostro passato e dei nostri retaggi culturali, pensare al suo futuro, e come la società pensi ad un futuro sempre più popolato da anziani, diventa un tema di riflessione importante.

Convegno internazionale

E’ proprio questa la finalità del convegno internazionale di studi che si terrà al Dicam di Unime tra il 30 settembre e l’1 ottobre prossimi. Intento degli organizzatori, ovvero un gruppo di docenti del dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli studi di Messina e del dipartimento di Teologia morale dell’Università di Malta, è offrire una riflessione interdisciplinare, all’interno delle scienze umane, su una nuova visione della terza età. Il tema sarà trattato da prospettive diverse, dalla spiritualità alla filosofia, dalla storia alla letteratura, dall’antropologia culturale alla psicologia e alla sociologia.

Il programma

I lavori si apriranno alle 9.30 di martedì 30 settembre nell’aula magna del Dicam, al polo universitario dell’Annunziata, e si svolgeranno in due sessioni di lavoro, mattina e pomeriggio, fino alle 17.30 (stessa programmazione anche mercoledì 1 ottobre). Al tavolo filosofi, accademici e sociologi che dialogheranno sul tema mettendo a confronto diverse prospettive.

