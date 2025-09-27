 UniMe, filosofia e sociologia a confronto sulla nuova terza età

UniMe, filosofia e sociologia a confronto sulla nuova terza età

Redazione

UniMe, filosofia e sociologia a confronto sulla nuova terza età

sabato 27 Settembre 2025 - 09:30

Al Dicam il convegno internazionale- evento sull'anziano dei nostri giorni

In una società sempre più anziana, gli anziani non sono più quelli di una volta. Due luoghi comuni ma anche due assunti che, per quanto semplicistici, rappresentano oggi una realtà della nostra società. Capire quindi come l’anziano possa oggi, anche alla luce del nostro passato e dei nostri retaggi culturali, pensare al suo futuro, e come la società pensi ad un futuro sempre più popolato da anziani, diventa un tema di riflessione importante.

Convegno internazionale

E’ proprio questa la finalità del convegno internazionale di studi che si terrà al Dicam di Unime tra il 30 settembre e l’1 ottobre prossimi. Intento degli organizzatori, ovvero un gruppo di docenti del dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università degli studi di Messina e del dipartimento di Teologia morale dell’Università di Malta, è offrire una riflessione interdisciplinare, all’interno delle scienze umane, su una nuova visione della terza età. Il tema sarà trattato da prospettive diverse, dalla spiritualità alla filosofia, dalla storia alla letteratura, dall’antropologia culturale alla psicologia e alla sociologia.

Il programma

I lavori si apriranno alle 9.30 di martedì 30 settembre nell’aula magna del Dicam, al polo universitario dell’Annunziata, e si svolgeranno in due sessioni di lavoro, mattina e pomeriggio, fino alle 17.30 (stessa programmazione anche mercoledì 1 ottobre). Al tavolo filosofi, accademici e sociologi che dialogheranno sul tema mettendo a confronto diverse prospettive.

nella brochure allegata il programma completo dell’evento

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
“Mi cattu u Messina”, dalla parabola Acr al videoclip AI che riaccende i tifosi
Unime. Scienza, musica e spettacoli per la notte delle ricercatrici
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED