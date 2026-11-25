Due giorni di confronto e formazione organizzati dall'Università di Messina allo Spazio COME. Al centro i settori agroalimentare e tessile

MESSINA – L’economia circolare nei settori agroalimentare e tessile dell’area Sicilia-Malta è stata il fulcro di una due giorni organizzata dall’Università di Messina nell’ambito del progetto “Go4circular”, e che ha visto ospiti i diretti protagonisti dei due settori, provenienti da tutta la Regione e da Malta. Il corso per Facilitatori per l’economia circolare ha preso il via ieri, martedì 24 novembre, allo Spazio COME di via I Settembre, gestito dall’associazione Bios. Da lì due giornate di formazione, confronto e condivisione di esperienze, volte ad accompagnare la transizione verso modelli produttivi circolari.

Ad aprire i lavori ieri sono state Daniela Baglieri e Roberta Salomone (responsabili scientifiche per l’Università degli Studi di Messina, partner del progetto) e Cristina Dragoi (referente del soggetto capofila del progetto). Oggi, invece, è toccato a Gustavo Barresi, direttore del Dipartimento di Economia di Unime, e a Rosario Alescio, presidente della società cooperativa Logos, soggetto capofila del progetto.

Baglieri: “I residui hanno valore”

L’economica circolare è un tema cardine della società moderna, quello della circolarità, che può e deve avere sempre più spazio nella vita di tutti i giorni. Daniela Baglieri, Ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina, ha spiegato che l’idea dell’economia circolare nel settore agrofood e tessile in Sicilia “parte dall’assunto che i ‘waste’, i residui, hanno valore. Non soltanto abbiamo un impatto positivo sul pianeta, dal loro recupero, ma soprattutto si può creare valore economico per le imprese e l’intero sistema”.

L’innovazione e la cooperazione: “Circolarità un problema culturale”

“L’innovazione tecnologica – ha proseguito – svolge un ruolo fondamentale perché permette di rendere i processi più efficienti. Ma il tema centrale è che la collaborazione tra imprese serve, anche a livello locale. E anche la cooperazione con gli altri enti, tra cui l’Università”. Baglieri ha spiegato che avere una visione di circolarità non è sufficiente, perché il tema non è solo ambientale ma anche culturale. Quindi “occorre cambiare la cultura, avere competenze nuove. Come possono fare le piccole e medie imprese ad acquisirle? Attraverso i facilitatori, che servono a questo: a trasferire ciò che facciamo nei nostri laboratori alle imprese”.

Il futuro e i giovani

Ma l’economia circolare che impatto può avere nel futuro dei più giovani? Può avere anche sbocchi lavorativi nuovi e rappresentare un traino verso un nuovo modello di società. La professoressa ha spiegato che “ci sono casi tangibili presentati in questi due giorni. Pensiamo a quanto creato a Prato, con l’impresa che partendo da abiti dismessi ha creato nuovi materiali. È chiaro che bisogna avere competenze manageriali nuove. Bisogna sfatare il fatto che la tecnologia sostituisca l’uomo, perché a volte ci serve a creare nuove idee di business”.

E il ruolo della Sicilia e di Messina qual è? “La Sicilia è uno snodo, per la sua posizione geografica. Il nostro compito come Ateneo è anche quello di creare legami con incontri come quello di oggi, con le imprese maltesi. Questo ci fa capire che il business si crea sulle relazioni, attraverso confronti e scambi di vedute. La Sicilia e Messina possono avere un ruolo fondamentale”.