Unime intitola l'edificio F e un dipartimento alle dottoresse Ioppolo e Celeste - Tempostretto

Facevano parte del personale tecnico amministrativo

Si è svolta stamane, presso l’Aula ex Chimica, la Cerimonia di Intitolazione dell’edificio F del plesso centrale alla dott.ssa Fernanda Ioppolo e del piano del Dipartimento Amministrativo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie alla dott. ssa Patrizia Celeste, indimenticate dipendenti dell’Ateneo.

Alla cerimonia erano presenti il rettore Salvatore Cuzzocrea, il direttore generale Francesco Bonanno, il vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina, monsignor Cesare Di Pietro, i familiari, molti colleghi del personale tecnico-amministrativo, docenti e dirigenti dell’Ateneo.

Prima dell’avvio della cerimonia è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Gaetano Alessandro, già consulente per l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e presidente dell’Associazione “Donare è Vita” e del Comitato Consultivo del Policlinico di Messina, scomparso sabato.

“Sono orgoglioso di essere il primo rettore di questa Università – ha detto il prof. Cuzzocrea – ad aver scelto di intitolare degli edifici a due grandi donne del personale tecnico-amministrativo. Di solito aule, locali ed edifici vengono intitolate a valenti personalità in ambito scientifico o docenti, ma questo è un segno di ringraziamento per due persone eccezionali, non solo per quanto fatto dal punto di vista lavorativo per la loro amministrazione, ma anche per ciò che hanno rappresentato sotto il profilo umano. A riprova di ciò sono presenti numerosi colleghi riuniti nel loro ricordo”.

La dott.ssa Fernanda Ioppolo ha iniziato il suo servizio presso l’Università peloritana nel 1981; storica direttrice della Ripartizione Ragioneria, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’Unità Speciale Organi di Garanzia fino al 2018, anno del suo pensionamento.

La dott.ssa Patrizia Celeste è entrata a far parte di UniMe nel 2002 ed ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità nell’ambito della contabilità. Dal 2018 era responsabile dell’Unità Organizzativa ‘Contabilità analitica e Reporting direzionale’ denominata, successivamente, ‘Contabilità analitica e Budgeting’, incarico ricoperto sino a giugno 2022.