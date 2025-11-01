UniMe. L’eredità di Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua morte

Il dipartimento di Scienze politiche e giuridiche di Messina organizza un convegno martedì 4 novembre sull'intellettuale, poeta, scrittore e regista. Il promotore è il docente Dario Caroniti

MESSINA – Il 2 novembre ricorre il cinquantesimo anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Nel dipartimento di Scienze politiche e giuridiche di Messina la sua figura sarà ricordata tramite un convegno, martedì 4 novembre dalle ore 9, dal titolo “Lavoro, modernizzazione e progresso in Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla morte”. Un convegno organizzato dalla cattedra di Storia delle dottrine politiche dell’università di Messina, nell’ambito del Progetto di ricerca nazionale “Beyond Workism and the Work-Centred Society. A gender-oriented theoretical and historical inquiry into the vocabulary of socio-political inclusion”.

La sua critica all’omologazione culturale della società italiana sarà oggetto dell’analisi di studiosi provenienti da diverse università italiane e dall’ex segretario del Partito Radicale Giuseppe Rippa. L’incontro sarà presieduto dal professore Dario Caroniti (nella foto), promotore dell’iniziativa.