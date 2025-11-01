 UniMe. L'eredità di Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua morte

UniMe. L’eredità di Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua morte

Redazione

UniMe. L’eredità di Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua morte

sabato 01 Novembre 2025 - 12:09

Il dipartimento di Scienze politiche e giuridiche di Messina organizza un convegno martedì 4 novembre sull'intellettuale, poeta, scrittore e regista. Il promotore è il docente Dario Caroniti

MESSINA – Il 2 novembre ricorre il cinquantesimo anniversario dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini. Nel dipartimento di Scienze politiche e giuridiche di Messina la sua figura sarà ricordata tramite un convegno, martedì 4 novembre dalle ore 9, dal titolo “Lavoro, modernizzazione e progresso in Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla morte”. Un convegno organizzato dalla cattedra di Storia delle dottrine politiche dell’università di Messina, nell’ambito del Progetto di ricerca nazionale “Beyond Workism and the Work-Centred Society. A gender-oriented theoretical and historical inquiry into the vocabulary of socio-political inclusion”.

Convegno su Pasolini

La sua critica all’omologazione culturale della società italiana sarà oggetto dell’analisi di studiosi provenienti da diverse università italiane e dall’ex segretario del Partito Radicale Giuseppe Rippa. L’incontro sarà presieduto dal professore Dario Caroniti (nella foto), promotore dell’iniziativa.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Il ponte sullo Stretto, i proclami e il bagno di realtà grazie alla Corte dei conti
Violenta una donna in auto, arrestato 61enne a Capo d’Orlando
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED