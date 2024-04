Unime mai in partita contro la terza forza del girone Cn Salerno

Nella quindicesima giornata di campionato in Serie B gli universitari di pallanuoto non sono mai in partita, 9-3 a metà gara 16-7 dopo quattro quarti

SALERNO – I playoff sembrano ormai un sogno irraggiungibile e l’Unime continua a non trovare continuità, non di risultati ma di uomini. Anche quest’oggi, impegnata in trasferta contro la Cn Salerno, alla formazione di coach Misiti mancavano il talentuoso mancino Cusmano e i due squalificati Vinci e Sollima. La partita è iniziata male e l’Unime ha sempre inseguito pagando un immediato parziale di 4-0. A metà gara il punteggio era di 9-3 per i locali che nella seconda parte hanno arrotondato fino al 16-7 finale. Tra le fila universitarie a segno Longo con una personale tripletta, poi a quota due a testa il capitano Giacoppo e Cama.

A tre giornate dalla fine resta una missione molto complicata agguantare il quarto posto per fare i playoff anche se ancora la matematica lascia aperto questo scenario. In testa al girone Muri Antichi a 32 punti, Napoli Lions e Cn Salerno inseguono a 31, il quarto posto è occupato dal Cus Palermo a 26 punti mentre resta ferma a quota 20 l’Unime. Settimana prossima arriva alla Cittadella la Nuoto 2000 Napoli formazione che insegue con 19 punti e potrebbe anche operare il sorpasso in caso di sconfitta.

Cn Salerno – Ssd UniMe 16-7

Pessimo inizio degli universitari che nel primo quarto approcciano malissimo e sotto i colpi di Fileno, due volte, Costa e Luongo vanno sotto 4-0. Nell’ultimo minuto la reazione prima con la rete di Longo e poi in superiorità allo scadere di Giacoppo. Nel secondo quarto vanno cinque volte a segno di padroni di casa con Di Somma, Renna, Spatuzzo su rigore, e Luongo due volte, gli universitari replicano con il rigore di Longo ma la sfida sembra ormai indirizzata verso Salerno che al cambio vasca è avanti per 9-3.

Il terzo è il quarto più equilibrato con l’Unime che trova le reti di Longo e Giacoppo ma poi subisce tre segnature consecutive di Luongo e, nell’ultimo minuto, Spatuzo e Marcellino. L’ultimo quarto si apre con il massimo vantaggio locale grazie alle reti di Massa e Renna per il +9 (14-5) le due reti di Cama rendono meno amaro il parziale inframezzandosi alle ultime segnature campane di Fileno e Marcellino.

Tabellino

Parziali: 4-2 5-1, 3-2, 4-2. Superiorità: 3/7, 3/7. Rigori: 1/1, 1/1.

Arbitro: Mozzoccoli.

Cn Salerno: Tortorella, Costa 1, Piccolo, Esposito, Di Somma 1, Malandrino, Massa 1, Fileno 3, Marcellino 2, Renna 2, Spatuzzo 2, Luongo 4, Ferrigno, Cucciniello

Ssd UniMe: Di Mauro, Sarno, Mantineo, Longo 3, Lupeji, Sciabà, Motta, Giacoppo 2, Milana, Bonansinga, D’Angelo, Cama 2, Caliri.

Immagine in evidenza di Alessandro D’Angelo di una precedente trasferta