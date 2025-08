Unime, “Paolo Todaro deve decadere dal Cda”

Il sindacalista è stato assunto come dirigente sanitario biologo e per Snals Confsal è incompatibile con il suo ruolo. La rettrice avvia il procedimento

MESSINA – Per Snals Confsal, il sindacalista Paolo Todaro deve decadere dal Consiglio d’amministrazione dell’università di Messina. Il motivo? Ha superato una prova selettiva come dirigente sanitario biologo al Policlinico e ha chiesto di essere messo in aspettativa. Secondo il sindacato, che ha scritto ai vertici di UniMe, il grande accusatore dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea non è più compatibile con la carica.

“La permanenza dei requisiti di eleggibilità è condizione essenziale per il mantenimento della carica”

Scrive Snals Confsal: “Salvo che non sia diversamente disposto, ogni mutamento di status successivo alla data di elezione dei rappresentanti di categoria comporta il rinnovo della rappresentanza. La

ratio sottesa a tali disposizioni è evidentemente quella di garantire che i rappresentanti siano in una posizione di piena funzionalità e assenza di conflitti di interesse o situazioni di incompatibilità che possano pregiudicare il corretto esercizio del loro mandato. Nel caso di specie, la concessione dell’aspettativa obbligatoria al dottor Todaro, a motivo della sua assunzione presso l’Azienda ospedaliera universitaria, con profilo di dirigente biologo, configura un evidente mutamento di status. Sebbene, infatti, al momento dell’elezione Todaro fosse in possesso dei requisiti per l’elettorato passivo, l’attuale condizione di personale in aspettativa ha comportato la perdita dei requisiti di eleggibilità”.

Per Snals Confsal, il giudice amministrativo ha in più occasioni avuto modo di chiarire che “i requisiti di

eleggibilità e compatibilità devono sussistere non solo al momento dell’elezione, ma devono permanere per tutta la durata del mandato, e il loro venir meno comporta la decadenza dalla carica”. In altri termini “la permanenza dei requisiti di eleggibilità è condizione essenziale per il mantenimento della carica”.

La richiesta d’aspettativa di Todaro e l’avvio del procedimento di decadenza

E ancora: “Del resto, non v’è chi non veda come il mantenimento della carica in una situazione di carenza dei requisiti di eleggibilità, non solo rischierebbe di compromettere la legittimità delle azioni e delle decisioni della rappresentanza stessa, arrecando un potenziale pregiudizio all’intera categoria rappresentata, ma si porrebbe in palese contrasto il Regolamento generale di Ateneo. In base a questo, il sopravvenire, in capo a un soggetto già eletto, di un mutamento di status non può che condurre alla

decadenza dalla carica elettiva e, conseguentemente, al rinnovo della rappresentanza di categoria, quale misura necessaria per assicurare la piena legittimità e operatività del mandato”.

Da parte sua, Todaro sostiene che non vi siano ragioni d’incompatibilità. L’aspettativa è stata chiesta per ragioni lavorative e non vi sarebbero ragioni d’incompatibilità. Nel frattempo, però, la rettrice Giovanna Spatari ha risposto a Snals-Confsal: “Si rappresenta che è stato avviato il relativo procedimento, ai sensi della normativa vigente, e che sono in corso i necessari approfondimenti, anche con i competenti organi consultivi. All’esito, la scrivente si riserva di assumere le conseguenti determinazioni”.