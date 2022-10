Unime, al via il progetto Eci: asini, cavalli e cani per il sostegno di disabili - Tempostretto

Il programma è partito il 10 ottobre e presto verrà aperto anche a normodotati: ecco cos'è e come funziona

MESSINA – L’Università, insieme all’istituto superiore statale “F. Bisazza”, all’associazione C.R.E. A.N.I.R.E. Equitando Salute e Sport ETS e alla Fondazione Paolo Ferretti ETS di Messina, lancia ufficialmente il progetto “ECI – Educazione Cura Inclusione”. Si tratta di un’iniziativa che si rivolge a ragazzi e ragazze, uomini e donne, diversamente abili o disagiati, con l’obiettivo di fornire loro, attraverso la relazione con cavalli, asini e cani, un importante supporto terapeutico. Gli IAA, Interventi Assistiti con Animali, coinvolgeranno 20 persone, 15 della provincia di Messina e 5 della scuola Bisazza.

La relazione tra l’utente e l’animale

Al centro dell’intero progetto ci sarà la relazione tra l’utente e l’animale, che permetterà di “attivare” un percorso motorio, psichico, intellettivo e sociale, che permetterà al soggetto da assistere di intraprendere una sorta di processo riabilitativo. Tra gli obiettivi specifici ci sono lo sviluppo del tatto, la propriocezione, la motorietà grossolana e fine, la comunicazione verbale e non verbale, l’attenzione, l’interesse, la concentrazione, la memoria, l’acquisizione di concetti spazio-temporali, la vista, l’olfatto, l’udito, l’autostima, il senso di responsabilità, la capacità di autogestione, l’affettività. Il progetto è stato cofinanziato dall’Ufficio Speciale Comunicazione per la Salute dell’Assessorato della Regione Siciliana.

L’Unime pronta a coinvolgere altri enti

L’iniziativa, partita lo scorso 10 ottobre, si svolgerà un giorno a settimana per due mesi. E l’attività non si rivolgerà soltanto ai 20 utenti già previsti perché l’Università di Messina sta provvedendo a coinvolgere anche altre istituzioni scolastiche, oltre a varie strutture sanitarie e al Tribunale dei Minori, per creare integrazione sociale e favorire il contrasto di fenomeni come il bullismo, coinvolgendo anche normodotati. L’Ateneo peloritano mette a disposizione del progetto ECI le strutture ed il personale qualificato del Centro Specializzato Universitario IAA e del Centro di Equitazione della Società Sportiva Dilettantistica UniMe, iscritte nel Registro Regionale dei Centri Specializzati e Strutture non specializzate che erogano Terapie Assistite con gli Animale (TAA) e Educazioni Assistite con gli Animali (EAA). Gli Interventi Assistiti con gli Animali si svolgeranno presso il Centro di Equitazione con cavalli e asini e presso il Centro Specializzato Universitario IAA con i cani.