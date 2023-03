Unime. Todaro al Senato accademico, la nomina del rettore dopo l'ordinanza del Tar - Tempostretto

Il decreto è arrivato in seguito alla sospensione della nota del direttore generale: non c'è incompatibilità con il ruolo sindacale

MESSINA – Il sindacalista Paolo Todaro entra nel Senato accademico di Unime, Università di Messina. Con un decreto, il rettore Salvatore Cuzzocrea ha provveduto alla nomina. Il tutto in seguito all’ordinanza del Tar Catania che ha sospeso la nota del direttore generale: la posizione nel Senato accademico non è incompatibile con il ruolo di segretario dell’organizzazione sindacale Fgu – Federazione Gilda Unams Dipartimento Università. Una decisione confermata anche con ordinanza cautelare collegiale del Cga (Consiglio di giustizia amministrativa) del 3 marzo, che ha rigettato il ricorso proposto dalla stessa Università. “Sono pronto a non far mancare il mio contributo all’interno dell’organo accademico in termini di democrazia e trasparenza e in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici”, ha dichiarato Todaro subito dopo la nomina.