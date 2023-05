Università Mediterranea: ricerca e valorizzazione del territorio - Tempostretto

Illustrati i risultati di due progetti riguardanti la filiera dell’olio di oliva e nuovi prodotti a base proteica da quella dei legumi tipici calabresi

Reggio Calabria – “Cooperazione e sviluppo rurale: l’importanza della ricerca di filiera per la valorizzazione e difesa del territorio”, il titolo del convegno che si è tenuto presso il Dipartimento di agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Nuovi prodotti a base proteica

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati di due progetti finanziati dal Psr-Calabria misura 16.2: “BIOformulati a base di microbi BEnefici e loro sostAnze Naturali per la produzione e la valorizzazione di legumi – BIO-BEAN” e “Valorizzazione delle FILiere Olivicole calabresi mediante nuove tecniche agronomiche e recupero degli scarti – Filo”. I due progetti riguardano la possibilità di creare valore aggiunto dalla filiera dell’olio di oliva e nuovi prodotti a base proteica da quella dei legumi tipici calabresi.

Le relazioni

Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento di agraria, del delegato dell’Assessorato agricoltura della Regione Calabria e quelli del Rettore Giuseppe Zimbalatti che, assente, ha inviato un messaggio, si sono susseguite le relazioni di ricercatori dell’Università di Reggio Calabria, dell’Università Federico II di Napoli, della società consortile Linfa (di cui l’Università Mediterranea è socio), della società Laboratoria, nonché i capofila dei due progetti, la società Santa Rita srl di Vibo Marina per il progetto “Filo” e la azienda Agrogest di Polia (VV) per Bio-Bean.

Il recupero di scarti

I risultati delle attività progettuali potrebbero portare ad un ampliamento delle possibilità di sfruttare le filiere, oggetto delle ricerche, in termini di nuovi prodotti e nuove utilizzazioni agroalimentari. Molteplici sono state le peculiarità illustrate a carico di fagioli tipici calabresi e di come da questi si possano sviluppare nuovi prodotti e nuove modalità di gestione della filiera. Analoghe considerazioni sono state portate alla attenzione dei presenti per quanto riguarda il recupero di scarti e reflui della filiera olivicola. In conclusione si è sottolineato il ruolo di progetti come quelli delle Misure della Cooperazione del Psr che vede una stretta sinergia tra Enti e Società che sviluppano innovazione e Imprese che la potrebbero utilizzare.