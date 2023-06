Uomo e donna "talmente diversi", il romanzo di Ester Isaja alla Biblioteca regionale - Tempostretto

Sabato 10 giugno la presentazione di un romanzo d'esordio ambientato tra Sicilia e Montecarlo

MESSINA – Un romanzo dal titolo “Talmente diversi”. Si tiene sabato 10 giugno, alle ore 18, presso la sala lettura della Biblioteca regionale universitaria “Giacomo Longo” di Messina, la presentazione del romanzo d’esordio di Ester Isaja pubblicato per La Feluca Edizioni.

L’iniziativa culturale, con il patrocinio della Fidapa Bpw Italy Sezione Messina Capo Peloro, si aprirà con i saluti istituzionali e l’Introduzione della direttrice, Tommasa Siragusa. A seguire il contributo di Paola Radici Colace, già ordinario di Filologia classica per UniMe, in un confronto con l’autrice.

Già affermata nel campo dell’editoria con numerose pubblicazioni e articoli in ambito giuridico, in una storia tra la Sicilia e Montecarlo, Isaia dedica alla Trinacria la sua prima opera di narrativa. Scrive: “Alla mia terra, la Sicilia, che è Donna, e ai suoi uomini… ‘talmente diversi’ dalle donne!”. E in questa espressione è racchiusa la tematica che si intende affrontare, quella cioè del profondo differente modo di essere fra i sessi.