Uova Terra di Gesù: 3000 euro di solidarietà per i bambini di Messina in difficoltà

Un successo di generosità per la campagna di Pasqua dell'Associazione Terra di Gesù

MESSINA – L’Uovo Terra di Gesù si conferma un simbolo di solidarietà e generosità: grazie alla collaborazione di pasticceri, artisti e cittadini, la campagna di Pasqua dell’Associazione Terra di Gesù ha raccolto 3000 euro per sostenere i progetti a favore dei bambini in difficoltà. “Un risultato straordinario che ci riempie di orgoglio”, ha commentato il presidente Francesco Certo. “La generosità dei messinesi ci permette di continuare ad aiutare i bambini del Centro Buon Pastore di Via Calvi, offrendo loro un sostegno concreto per il loro futuro”.

Le Uova Terra di Gesù, realizzate con il prezioso contributo della di una pasticceria della città, dell’artista Sabrina Lo Piano e dell’esperto Agostino Fiumefreddo, sono state un vero successo: un piccolo gesto pasquale che ha saputo coinvolgere l’intera comunità in un grande abbraccio di solidarietà.

“La collaborazione di tutti è stata fondamentale per raggiungere questo traguardo”, ha sottolineato Certo. “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno acquistato le uova, ai nostri partner e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa”. Le Uova Terra di Gesù sono un esempio di come la generosità e la collaborazione possano fare la differenza. Un piccolo gesto di solidarietà che ha portato un grande aiuto a chi ne ha più bisogno.

