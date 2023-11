Usura a Messina, nomi e dettagli. Il dramma dei prestiti a strozzo nel racconto delle vittime - Tempostretto

Torna in carcere "Brillantina", accusato di aver "strozzato" commercianti e pensionati

MESSINA – E’ una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine il protagonista dell’ultimo blitz anti usura della Squadra Mobile che coinvolge tre persone. In carcere è infatti andato Nunzio Venuti, già noto per fatti dello stesso tipo e noto col soprannome di “Brillantina”, soprannome che diede il battesimo ad una clamorosa retata anti usura della Polizia risalente a diversi anni fa. Da allora gli agenti sembrano non averlo mai perso d’occhio, tanto che Venuti è stato ammanettato altre volte successivamente, l’ultima circa 3 anni fa. Insieme al 58enne sono indagati anche il 39enne Ignazio Prugno (domiciliari) e un commerciante residente in centro (obbligo di firma).

Un cappio sempre più stretto

Ad accusarli sono le denunce di alcune delle vittime. Tra loro diversi commercianti cittadini, ma anche semplici pensionati in difficoltà economiche, che si sono ritrovati a chiedere in prestito denaro a Venuti o a Prugno, finendo nel tunnel del ricatto: schiaffi, minacce e interessi sempre più alti, che in qualche caso sono arrivati a far lievitare anche del 600% le cifre ottenute in “prestito”. Prestiti erogati tra il 2019 e il 2022, in alcuni casi più volte alle stesse persone. Finché per loro il cappio si è stretto troppo ed hanno scelto di denunciare alla Polizia. Uno di loro ha dovuto restituire 16 mila euro a fronte di un prestito di 10 mila euro, in pochi mesi. Un altro ha visto lievitare il debito in maniera esponenziale, fino a quando non ha potuto più far fronte alle rate.

Faccia a faccia con la giustizia

A firmare i provvedimenti cautelari è stato il giudice per le indagini preliminari Tiziana Leanza, che li interrogherà a partire da venerdì prossimo. Accompagnati dai difensori, gli avvocati Salvatore Silvestro, Pietro Venuti e Antonello Scordo, potranno decidere se avvalersi della facoltà di non rispondere o difendersi dalle accuse, rendendo la propria versione dei fatti.