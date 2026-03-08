V Trofeo Città di Messina, vincono Denisi e Salemi in ricordo di Sara Campanella

La gara di 10 km si è svolta questa mattina e ha visto grandi protagonisti i due atleti della Podistica Messina che organizzava l'evento

MESSINA – En plein della Podistica Messina con Federico Denisi e Maria Virginia Salemi vincitori del “5° Trofeo Città di Messina”. Un’autentica festa di sport, dai molteplici significati, in occasione del sentito appuntamento indetto dalla FIDAL e organizzato dalla Podistica Messina del presidente Santi Giacobbe con la collaborazione del Comune di Messina. La manifestazione, che ha visto il supporto del main sponsor Sportado, era valida per il Campionato Regionale di Società Assoluto di corsa su strada 10 km e come prova del “31° Grand Prix Sicilia 2026”.

Il ricordo di Sara Campanella nella giornata della Donna

La gara si è svolta nella Giornata Internazionale della Donna, in ricordo di Sara Campanella, la ventiduenne studentessa originaria di Misilmeri, vittima di femminicidio a Messina. L’Associazione “Sara Campanella”, con il socio Francesco La Barbera, presente all’evento. Sono intervenuti, inoltre, Sebastiano Leonardi, presidente della FIDAL Sicilia; Ino Gagliardi, coordinatore del “Grand Prix Sicilia”; Nunzio Scolaro, consigliere FIDAL Sicilia; il Colonnello Antonino Longo, Capo Ufficio Sport dello Stato Maggiore dell’Esercito; Mario Briguglio, amministratore unico di Messina Social City.

La gara maschile

Prima del via, la benedizione di Don Vincenzo Puccio, mentre la banda della Brigata Meccanizzata “Aosta” ha eseguito l’inno nazionale italiano. In 400 atleti impegnati lungo il percorso cittadino, interamente chiuso al traffico veicolare, certificato e omologato FIDAL, costituito da 4 giri più un semianello iniziale. Il tracciato si è sviluppato su Via G. Garibaldi, nel tratto compreso tra Via Tommaso Cannizzaro e Viale Boccetta, con partenza nei pressi del Cavallino Caffè ed arrivo in Piazza Unione Europea.

Tra gli uomini si è subito staccato un gruppetto al comando, composto da Pavone, Bruno, Denisi e Rizzotto. Dopo il ritiro di Riccardo Pavone (Indomita Torregrotta), sono rimasti in tre a contendersi il successo finale, centrato da Federico Denisi della Podistica Messina in 32’26”, imponendosi di un soffio su Mattia Rizzotto (Scuola Atletica Krotoniate, 32’31”) e Francesco Bruno (Cus Catania, 32’37”). La felicità di Denisi al traguardo: “Voglio ringraziare il mio presidente Santi Giacobbe per il suo costante supporto, la Podistica Messina è davvero una famiglia. Una splendida manifestazione, su un tracciato veloce, correre qui e oltretutto vincere è sempre bello. Ognuno lì davanti ha fatto la sua gara, gestendola con il proprio passo. Mi dispiace per il ritiro di Pavone, poi siamo rimasti in due e alla fine doveva vincere soltanto uno. Sto migliorando tanto, personalmente è stato un altro bel test sulla 10 km, in attesa di spostarmi sulla Mezza”. Seguono, dal quarto al decimo posto, Paolo Caratozzolo (Sicilia Running Team, 33’27”), Sebastiano Trifirò (Pol. Atl. Bagheria, 34’00”), Andrea Meduri (Violettaclub, 34’12”), Davide Salvati (Podistica Messina, 34’36”), Fabrizio Arcoraci (Podistica Messina, 35’12”), Davide Currò (Atletica Villafranca, 35’19”) e Salvatore Greco (Pol. Atl. Vittoria, 35’22”).

La gara femminile

Tra le donne perentoria affermazione di Maria Virginia Salemi (Podistica Messina), che ha bissato la vittoria ottenuta un anno fa chiudendo con il tempo di 38’21” e staccando le rivali. “Questa gara la sento particolarmente – ha detto – essendo organizzata dalla mia società d’appartenenza. Per la seconda volta è stata dedicata a Sara Campanella e dunque la corro con tanta emozione. Il percorso mi piace parecchio, seppur insidioso con una leggera salita e il vento contro. L’ho vinta lo scorso anno e sono riuscita a ripetermi. Ho impostato il mio passo sin dall’inizio e ho cercato di mantenerlo fino alla fine. Sono netina, tesserata per la Podistica Messina, per me è sempre bello correre qui, con compagni di squadra e amici”.

Gaia Patrinicola (Monti Rossi Nicolosi) seconda in 40’58”, l’ucraina Nadiya Sukharyna (Torre Bianca) terza in 41’12”, poi Annarita Formica (Meeting Sporting Club Runner, 42’09”), Valentina Bartolotta (Podistica Capo d’Orlando, 42’13”), Valerie Anne Woodland (Atl. Villafranca, 43’04”), Jessica Bonanno (Atletica Siracusa, 44’20”), Constanta Roxana Duta (Atletica Barbas, 44’43”), Barbara Aliberti (Torre Bianca, 45’36”), Teresa Latella (Podistica Messina, 46’34”). Per il Campionato Regionale di Società Assoluto di corsa su strada 10 km, la Podistica Messina si è laureata campione siciliana in ambito maschile, davanti a Atletica Vittoria e Universitas Palermo. Tra le donne “regina” la Torre Bianca, precedendo in classifica Podistica Capo d’Orlando e Meeting Sporting Club Runner. Premiati nell’androne di Palazzo Zanca il primo uomo e la prima donna Assoluti, i primi tre classificati di ogni categoria M/F, i primi tre uomini e le prime tre donne tra i donatori di sangue AVIS.