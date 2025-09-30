Vacanze autunnali in Carinzia, fra terme, escursioni, laghi e castelli

Redazionale

La Carinzia è la più meridionale delle regioni dell’Austria (più precisamente è uno dei 9 Bundesländer austriaci) e confina con la Slovenia e l’Italia. È un territorio che merita di essere esplorato a fondo perché ha davvero moltissimo da offrire ai visitatori: parchi naturali, laghi, montagne e castelli. Inoltre, una delle sue località più importanti, Villach, è una rinomata città termale, che peraltro nel 1997 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento “Città alpina dell’anno”.

La Carinzia può quindi rappresentare una meta perfetta per una vacanza autunnale, quando la natura cambia i colori e le temperature sono particolarmente piacevoli. Ecco quindi qualche idea utile.

Vacanze d’autunno in Carinzia: dove soggiornare?

La Carinzia ha una rinomata vocazione turistica e cercando “hotel Carinzia“ sui motori di ricerca otterrete moltissimi risultati. Fra le tante possibilità, ci sentiamo di suggerirvi uno splendido hotel a 5 stelle: il Warmbaderhof, una raffinatissima struttura immersa in un parco privato di 20 ettari, non molto lontano dal centro di Villach.

Il Warmbaderhof offre camere e suite con balcone o terrazza ed è dotato di un’area Spa molto estesa: ben 1.800 metri quadrati, con saune, piscina termale interna, piscina esterna riscaldata e confortevoli aree per il relax. Inoltre, gli ospiti hanno l’accesso gratuito alla sorgente termale di Warmbad-Villach e alle rinomate Kärnten Therme.

Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, la colazione è a buffet, con prodotti regionali della Carinzia e dell’Alpe Adria. La mezza pensione può essere prenotata su richiesta.

Le escursioni autunnali e i percorsi per la Mtb

In autunno è particolarmente piacevole praticare l’escursionismo. Da Villach si raggiunge velocemente il Parco Naturale del Monte Dobratsch, il più antico della Carinzia. Qui tutti i sentieri sono ben segnalati e permettono di ammirare panorami bellissimi con lo sfondo delle Alpi Carniche e delle Alpi Giulie. I colori dell’autunno rendono tutto ancora più suggestivo.

In Carinzia ci sono molte occasioni anche per chi ama la mountain bike: nella zona di Villach, per esempio, è stata realizzata anni fa l’iniziativa “Lake.bike”, una rete di percorsi per MTB con più di dieci trail nei dintorni del lago di Faak (Faaker See, a circa 12 km da Villach).

Un’altra possibilità è il trail center vicino a Ossiach, che offre una vasta rete di percorsi.

Carinzia: una terra di laghi e di castelli

Soggiornando a Villach si raggiungono velocemente molti laghi, che offrono panorami davvero incantevoli. In circa 20 minuti si raggiunge il Wörthersee, il più grande lago della regione e anche uno dei più caldi del territorio austriaco.

In circa un quarto d’ora si arriva invece al Faaker See, dalla forma rotondeggiante e un’isola al centro: i paesi sul lago sono Egg, Faak e Drobollach.

Altri laghi che non sono molto lontani sono l’Ossiacher See, il Klopeiner See e il Millstätter See.

La Carinzia non deluderà sicuramente chi ama i castelli; in questa regione ve ne sono davvero di bellissimi, fra cui il Castello di Landskron, dove si può ammirare uno spettacolo di falconeria. Altri castelli che meritano una visita sono il Castello di Finkenstein, vicino al lago di Faak, il meraviglioso Castello di Hochosterwitz, vicino a Sankt Georgen am Längsee e Castel Porcia, a Spittal an der Drau.