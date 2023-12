Valentina Romeo è l'ultima ospite del 2023 dell'Officina del Sole - Tempostretto

L'illustratrice messinese vanta collaborazioni a livello internazionale per fumetti celebri

MESSINA – L’Officina del Sole si prepara all’ultimo appuntamento di un ricco 2023. Per chiudere l’anno nel migliore dei modi, l’ospite di venerdì 29 dicembre (dalle 18.00 nella sede di Via Giacomo Venezian) sarà Valentina Romeo. La fumettista e illustratrice messinese vanta collaborazioni internazionali di alto livello.

Ha frequentato la scuola Comix di Napoli, con cui ha anche lavorato come illustratrice. Nel 2006 ha dato inizio a una collaborazione per Jonathan Steel, (versione Star Comics), entrando a far parte dello staff dei disegnatori del personaggio di Federico Memola, con il quale lavorerà anche per la miniserie “Rourke” fino al 2010.

Dal 2010 ad oggi collabora come fumettista con la Sergio Bonelli Editore realizzando diversi albi per le testate Zagor, Morgan Lost, Dylan Dog e Nathan Never.