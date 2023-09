"Valigie e immondizia sulla scalinata": in via Acqua del Conte la discarica cresce - Tempostretto

I sacchi di spazzatura sono stati accatastati a pochi passi dai gradini: "Tra pochi giorni non si potrà nemmeno passare"

MESSINA – Non molti conoscono la piccola scalinata che porta da via Acqua del Conte al Viale Italia, nei pressi di un famoso residence e all’angolo verso un’altrettanto celebre clinica ortopedica. Purtroppo, però, tra i “pochi” che la conoscono c’è chi la utilizza non per tagliare un po’ di strada a piedi, ma per gettare a proprio piacimento sacchi di immondizia che rischiano di bloccare l’accesso, in uno spazio così ristretto.

Ce lo segnala una giovane messinese, che tutti i giorni utilizza la scalinata e ha visto “nascere e crescere” in poche ore una non più tanto piccola discarica. “Prima è arrivata una grossa valigia blu. Poi, poche ore dopo, diversi sacchi d’immondizia”. Sono impilati al fianco del muro, opere artistiche e scultoree simbolo dell’inciviltà di qualche messinese che non vuole arrendersi e dà sfogo a tutto il proprio disprezzo verso il bene comune sporcando la città. Si tratta dell’ennesimo atto incivile che abbiamo segnalato a Messina Servizi.