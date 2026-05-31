Vannacci a Messina: “Futuro Nazionale è la nuova destra”

L'ex generale ed europarlamentare oggi in città e a Milazzo per radicare il suo movimento politico. "Sì al ponte"

MESSINA – “Prima ci radicheremo. E poi Futuro Nazionale penserà al tema delle alleanze. Parteciperemo alle regionali in Sicilia, se si voterà nel 2027, e non negozieremo i nostri principi per allearci a tutti i costi con il centrodestra”. L’ex generale Roberto Vannacci oggi è stato a Messina e Milazzo per lanciare Futuro Nazionale. Una nuova destra a cui i sondaggi attribuiscono un 3/4 per cento a livello nazionale.

L’eurodeputato ex Lega, famoso per slogan elettorali come “remigrazione” e per un’ossessiva idea di identità nazionale, ha fatto tappa in Sicilia in questi giorni, inaugurando a Messina un comitato di Futuro Nazionale in via Gagini n. 9. E ha partecipato a un affollato incontro alla Camera di commercio. In particolare, si è pronunciato a favore delle preferenze: “Né la sinistra né il centrodestra vogliono ridare la sovranità popolare al popolo. Ovvero rimettere le preferenze e fare in modo che siano i cittadini a scegliere veramente i loro rappresentanti”.

In precedenza, a Palermo, così si è espresso: “Siamo a favore di qualsiasi infrastruttura e questo vale anche per il ponte sullo Stretto. Qualcuno dice che in Sicilia sarebbe più opportuno tappare le buche nelle strade, realizzare altre infrastrutture che sono carenti, ma sono discorsi che vanno avanti da trent’anni e oggi non abbiamo né il ponte né il resto”.

Il fenomeno mediatico Vannacci frutto della crisi della democrazia

Se vivessimo in una democrazia più matura e più in salute, non ci sarebbero giovani e meno giovani a rimanere affascinati da Vannacci. A chiedere l’autografo a chi sostiene le tesi antistoriche della “remigrazione” e alimenta pulsioni autoritarie, insite in tutto il suo pensiero, tra banalità e luoghi comuni sul suprematismo macho e gli italiani “puri” di razza. La mancata evoluzione della destra italiana in partito liberal conservatore, con il fallimento del progetto di Alleanza Nazionale promosso da Fini, e l’eclisse della sinistra hanno lasciato il campo a chi propone slogan semplici e facilmente utilizzabili per avere comodi capri espiatori come i migranti. Il tutto acuito dalla profonda crisi sociale ed economica in Italia.

Le idee dell’eurodeputato si collocano fuori da un contesto costituzionale e democratico. Ma i suoi voti potrebbero fare comodo alla coalizione di centrodestra alle prossime elezioni politiche. Una carta che l’ex vicesegretario federale della Lega si giocherà bene.