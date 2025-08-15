 Vara 2025, il corteo dei ceri votivi alla vigilia della processione

Vara 2025, il corteo dei ceri votivi alla vigilia della processione

venerdì 15 Agosto 2025

L'evento a Messina del 14 agosto, alla vigilia della processione

MESSINA – In attesa della solenne processione della Vara, la celebrazione dell’Assunta del 15 agosto, si è rinnovato anche quest’anno uno dei riti più sentiti e carichi di simbolismo: il corteo dei ceri votivi. Un momento ieri sera che, pur nella sua apparente semplicità, racchiude secoli di storia, arte e spiritualità popolare, in un percorso da Palazzo Zanca a piazza Castronovo.

Tre opere luminose e preziose, simboli votivi di offerte alla Madonna Assunta, vengono trasportate in corteo dai fedeli. Si tratta di un rito che precede la Vara e che la prepara spiritualmente, segnando l’inizio ufficiale della settimana più intensa dell’anno per Messina.

Tra i protagonisti di questa tradizione, spicca il nuovo Cero votivo “Madonna della Lettera”, opera dell’antiquario e presidente del Gruppo Storico Vara e Giganti, Franco Forami. Alto e slanciato, il cero è una fusione di stili e simboli: un’impostazione neoclassica arricchita da elementi barocchi e figure mariane che raccontano la storia e l’identità della città. I ceri votivi non appartengono solo al passato: rappresentano un’eredità ancora viva, trasmessa da generazioni, e che ogni anno continua a rinnovarsi.

Carmen Licata, progetto “L’estate addosso”

