Vara 2025, il mercato nella parte bassa del viale Giostra prende forma

Mercatali impegnati tra stasera e domani, senza ostacolare la tradizionale processione

MESSINA – Il mercato di Giostra in occasione della Vara 2025, “spostato” nella parte bassa del Viale Giostra, tra viale della Libertà e via Garibaldi, prende corpo. Le strutture dei mercatali sono in fase di allestimento e resteranno fino a domani, 15 agosto, a disposizione della cittadinanza. In tutto sono 64.

Lo spostamento era stato annunciato a fine luglio dopo una serie di incontri tra i mercatali e l’assessore Massimo Finocchiaro a Palazzo Zanca in cui è stata trovata una soluzione per far fronte alla chiusura della parte più alta del viale Giostra, dove sono in corso i lavori per i parcheggi.